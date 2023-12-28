GTA 6'nın Hikayesi Ne Kadar Uzun Olacak? Söylentiler Artıyor!

Grand Theft Auto serisi hayranları GTA 6'yı yıllardır bekliyorlar. Bu süreçte oyuna dair pek çok sızıntı yaşandı ve en nihayetinde oyunun ilk fragmanı da geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.

Yayınlanan fragman Florida'nın gerçekçi tasviriyle hayranları şaşkına çevirdi. Fragmanın yayınlanmasıyla oyunu erkenden oynamak için 1 milyon dolar ödeyeceğini söyleyen Twitch yayıncılarından, oyunu oynayabilmek için sigarayı bırakan oyunseverlere kadar pek çok konu gündem oldu. Peki GTA 6 bu kadar büyük beklentilerin ışığında tam anlamıyla ne kadar uzun süreli bir oynanış sunacak?

GTA 6 Yaklaşık 35-40 Saatlik Hikayeye Sahip Olacak

Bir GTA uzmanına göre yaklaşmakta olan GTA 6 esasında beklediğimiz kadar büyük olmayabilir. Popüler YouTuber Legacy Killa HD'ye göre GTA 6, uzunluk açısından Red Dead Redemption 2'ye kıyasla GTA V'e daha yakın olacak. Bu YouTuber'ın GTA 6'nın kodu adı olan 'Project Americas'ı 2019'da sızdırdığını belirtmek gerek, bu nedenle oyunseverler tarafından güvenilir bir isim olduğu aşikâr.

LK HD, GTA 6'nın yaklaşık 35 ila 40 saat uzunluğunda olduğunu duyduğunu iddia ediyor ancak bunun oyunun yalnızca hikâye modu ile ilgili olduğunu unutmamak gerek. Kuşkusuz, sayısız yan aktiviteyi ve açık dünya içeriklerini hesaba katarsak, bu oyun süresini rahatlıkla üçe katlayabiliriz.

YouTuber son olarak bu bilgiyi geçen yıl öğrendiğini ve o zamandan bu yana bazı şeylerin değişmiş olabileceğini vurguluyor.

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