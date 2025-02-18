GTA 6 İçeriklerinize Önem Verecek: Roblox ve Fortnite Tarzı Bir Oyuna Hazırlanın

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6)'nın kullanıcı nezdinde önemli bir yere sahip olması için çeşitli topluluklarla iletişim kurmaya başladı. Bu toplulukların başında Fortnite ve Roblox gibi platformlarda boy gösteren içerik üreticileri geliyor. GTA 5'in içerik üreticilerinin yanı sıra, bu kimselerle de çeşitli toplantılar gerçekleştiriliyor.

Digiday'in yayımladığı raporda, bu görüşmeler sırasında oyuncuların kendi haritalarını, modlarını ve diğer içeriklerini nasıl oluşturabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor.

Şirket henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu gelişmeler Rockstar'ın GTA 6'da oyuncuların yaratıcılığını ön plana çıkarmak istediğinin habercisi.

GTA 6 ve Metaverse Bağlantısı

Raporda adı geçen bir diğer kavram ise Metaverse. Meta'nın (eski Facebook) kurduğu sanal dünyaya aşina olanlar bunun ne anlama geldiğini iyi bilir.

Rockstar, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin entegrasyonuyla, kendi Metaverse'ini inşa etme ihtimalini üstünde duruyor. Oyuncuların markalarla işbirliği yaparak kendi içeriklerinden gelir elde edebilmesine yavaş yavaş zemin hazırlıyorlar.

GTA, Fortnite ve Roblox gibi oyunlarda zaten var olan kullanıcı içerikli yapılar, bu sefer daha belirgin bir marka kimliğiyle bütünleşecek gibi duruyor.

Custom Map'ler Büyük İlgi Görüyor

GTA 5 Online'da kullanıcılar tarafından oluşturulan haritalar ve modlar büyük ilgi görüyordu. Günümüzün popüler GTA 5 içerik üreticilerinin genelde custom haritalarda video çektiğini görmeniz mümkün. Rockstar da oyuncularını aynı çizgide durmaktan öteye taşıyor ve yeni oyunda da benzer bir UGC (User-generated content / kullanıcı içerikli yapı) desteğinin sunulması bekleniyor.

Oyunda bu desteğin ne kadar kapsamlı olacağına dair henüz kesin bir bilgi olmasa da GTA 6 yapımcılarının yeni oyunda içerik üreticilerini daha önemli bir kefeye koyacağı ve onların fikirlerini oyuna entegre etmek konusunda hevesli olacaklarını söylemek mümkün.