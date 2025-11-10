GTA 6'nın İkinci Kez Ertelemesine Oyun Dünyasından Esprili Tepkiler Geldi

Rockstar Games, uzun süredir merakla beklenen GTA 6’nın çıkış tarihini ikinci kez erteledi. Aslında bu durum bir süredir konuşuluyordu ancak resmi açıklama geldikten sonra oyun dünyası adeta karıştı. Bildiğiniz üzere rekabetten kaçınan birçok geliştirici, oyunlarının yayın takvimini 26 Mayıs 2026 tarihine göre planlamıştı.

Ancak 19 Kasım 2026' olarak açıklanan son erteleme ile tüm planlar altüst oldu. Sektördeki büyük ya da küçük tüm stüdyolar oyunlarını erkene çekmek ya da ertelemek için çalışmalara başladı. Yine de herkesin bu gelişmeden şikayetçi olduğunu söylemek zor. Bazı stüdyolar, bu ertelemeyi eğlenceli bir fırsata dönüştürmeyi başardı.

GTA 6'nın İkinci Ertelenmesine Oyun Geliştiricilerinden Yanıt Gecikmedi

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile Cyberpunk 2077 geliştiricisi CD Projekt RED, No Man's Sky geliştirici Hello Games stüdyosundan Sean Murray, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight geliştiricisi TT Games ve oyun sektörünün arızası diyebileceğimiz Devolver Digital, söz konusu erteleme haberine esprili yanıtlar verdiler diyebiliriz.

Geliştiriciler, GTA 6'nın Ertelenmesine Verdiği Tepkiler Oyuncuları Gülümsetti.

İlk olarak CD Projekt RED, 2020 yılının Ekim ayındaki "Artık ertelemeler olmayacak." yorumlu kendi paylaşımına alıntı yaptı. Bu elbette, çıkışının akabinde büyük bir facia silsilesini beraberinde getireceğinden o dönemde haberimizin olmadığı Cyberpunk 2077 ile bağlantılı.

Ancak bu durum, Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick tarafından yeni belirlenen tarih konusunda emin olduğunu dile getirmesi ile ilginç bir hal alıyor. Arkasındaki gerekçe ise, her açıklamasında oyunun belirtilen tarihte çıkacağını söylemesiydi.

Hello Games stüdyosundan Sean Murray ise paylaşımında, itfaiye ekiplerinin tatbikatlarının sahnelendiği bir montaj ile "Şu anda diğer tüm yayıncılar" yorumunda bulundu. Bu durum, elbette yine GTA 6 ile aynı döneme denk gelmek istemeyen büyük yayıncıların 2026 yılının Sonbahar mevsimi için planların olası bir şekilde değiştirme süreçlerine bir gönderme olarak sayılabilir.

TT Games, "Görünüşe göre Batman'in Miami seyahatini ertelemesi gerekiyor." yorumunda bulunur iken gizemli oyununu Grand Theft Auto 6 ile aynı gün satışa sunmaya kararlı olan Devolver Digital ise "Bizden kaçamazsınız. Kasım 19, 2026 o hâlde." demiş. Yani buradan anlayacağımız üzere Devolver Digital, söz konusu oyununun çıkış tarihini ertelemeye gitti.

Looks like Batman needs to delay his trip to Miami. #LEGOBatmanGame pic.twitter.com/EAGQYXhgff — LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight (@LEGODCGame) November 6, 2025

You can’t escape us.



November 19, 2026 it is then. https://t.co/EMLwGWb1yY — Devolver Digital (@devolverdigital) November 6, 2025

Hiç şüphe yok ki GTA 6 oyununun bir kez daha ertelenmiş olması, oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdımış iken oyuncular için de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ancak Rockstar Games şirketinin mümkün olan en iyi deneyimi sunma isteğinden dolayı bir sene beklemek durumunda olacağız. Ve şüphe yok ki, şimdiye kadar olan en büyük oyun çıkışına şahitlik edeceğiz.

Peki siz CD Projekt RED, Devolver Digital, Hello Games ve TT Games tarafından yapılan paylaşımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.