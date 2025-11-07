GTA 6 Yüzünden Bu Oyunlar Ertelenebilir!

Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihinin erteleneceği ile ilgili uzun bir zamandır söylentiler dolaşıyordu ve sonunda Rockstar Games o hayal kırıklığı yaratan haberi paylaştı. GTA 6 bir kez daha ertelendi ve oyunun çıkışı yaklaşık altı aylık ertelemenin sonucunda Kasım ayına alındı.

Sorun şu ki bu karar sadece GTA oyunlarının hayranlarını değil, 2026 yılında çıkışını gerçekleştirecek diğer oyunları bekleyenleri de ilgilendiriyor. Oyun dünyasını derinden sarsan bu karar, çıkış tarihi belirlenen oyunları tehlikeye attı. GTA 6 için belirlenen yeni tarihin diğer oyunların çıkış tarihinin değiştirilmesine yol açma ihtimali bulunuyor.

GTA 6, Birçok Oyunun Ertelenmesine Yol Açabilir

GTA 6 önceden zaten bir kez ertelenmiş ve oyunun çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 tarihine alınmıştı. Ancak Rockstar Games, son belirlediği tarihten çok emin görünüyordu ve oyuncular da GTA 6'nın bu tarihte çıkacağına inanmıştı. Oyun geliştiricileri de 2026 için planlarını bu tarihe göre yapmıştı.

Takdir edersiniz ki hiçbir geliştirici, oyununu satışlarını olumsuz etkileme ihtimali çok yüksek bir oyunla aynı anda piyasaya sürmek istemez. Çoğu geliştirici bu nedenle GTA 6'nın belirtilen tarihten uzun bir süre sonra çıkacak şekilde ayarlamıştı. Rockstar Games'in GTA 6'yı ikinci kez ertelemesi ise geliştiricilerin bu planları yeniden gözden geçirmesine neden olacak gibi görünüyor.

2026'nın ikinci yarısında çok sayıda oyunun geleceği duyuruldu. Bu oyunların (Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved, Fable ve Call of Duty) büyük bir kısmının arkasında Microsoft var. Microsoft'un yanı sıra Sony de bu karardan etkilenecek gibi görünüyor. Şirket, 2026 yılının sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Marvel's Wolverine dâhil birçok oyun sunmayı planlıyordu.

Bu süreç zaten EA Sports'un Madden ve EA FC gibi büyük oyun serilerinden dolayı zaten çok yoğun bir dönem olacaktı. GTA 6'nın ertelenmesi ise geliştiricilerin önüne yeni bir zorluk çıkaracak. Oyun şirketlerinin 2026 yılında yayınlanacağını duyurduğu oyunlardan hangilerinin daha erken ya da daha ileri tarihe alınacağını muhtemelen çok kısa süre içinde öğreneceğiz.