GTA 6 Hayranları Çıldırdı: İkinci Fragmanın Yayın Tarihini Buldular!

GTA 6'nın heyecan verici fragmanı ve tek resmi görseli 150 milyondan fazla izlenmeyle oyun dünyasında büyük bir çıkış yaptı. Oyunun piyasaya sürülmesine hala yaklaşık iki yıl varken GTA hayranları fragmanı ve afişi inceleyerek oyunun içindeki ipuçlarını ve göndermeleri bulmaya çalışıyor.

İkinci Fragmanın Çıkış Tarihi Aydınlanıyor!

Reddit kullanıcısı 27guy r/GTA'da paylaştığı bir gönderide oyunun bir sonraki fragmanının Eylül ayında gelebileceğini iddia etti. Bu iddiasının temeli afişte yer alan bir otomobilin yan tarafındaki kurşun deliklerine dayanıyor.

Kullanıcı görme engelliler için geliştirilmiş Braille Alfabesi ile bu kurşun deliklerini eşleştirerek yeni fragmanın Eylül ayında geleceğini öne sürdü.

Görsele dikkatlice baktığımızda mermi deliklerinden çıkarılan desenler arasında kırmızı kare içinde bulunan 1 veya A olabilecek bir desen, turkuaz karede göze çarpan 9 veya I harfi, siyah karede ise "more" (daha) anlamına gelen "more" sözcüğünü veya M harfini görebiliyoruz. Yani farklı kombinasyonlarla karşı karşıyayız. Kullanıcı bu durumu ikinci fragmanın Eylül ayında geleceğine dair bir ipucu olarak yorumluyor.

Rockstar benzer göndermeleri seven bir oyun şirketi olarak biliniyor. Ancak desenlerden "AMI", "A more I" (daha fazla ben gibi bir çevirisi olan) veya 1M9 gibi farklı çıkarımlar da mümkün.

Eğer Rockstar burada bir mesaj gizlediyse bu mesajı çözmeye en yakın kişinin bu Reddit kullanıcısı olduğu bir gerçek. GTA hayranları Eylül ayını heyecanla bekleyerek oyunun gizemli dünyasında yeni ipuçlarını çözmeye çalışacak gibi görünüyor.