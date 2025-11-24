GTA 6 Karakteri Jason'ın Geçmişi Merak Ediliyor: Askeri Geçmişine Dair Detaylar

Oyuncu topluluğunun yeni GTA oyununa olan ilgisi ve sevgisi hiçbir şekilde azalmıyor. Rockstar Games şimdilik başka bir şey paylaşmamış olsa da oyuncular her daim bir şekilde oyunu gündeme getiriyorlar. Bu sayede GTA 6, sürekli olarak konuşuluyor. Şimdiki gündem maddemiz ise Jason Duval oldu. Gündeme gelmesinin nedeni ise kolundaki dövmesi diyebiliriz.

Oyuncular Gözlerini Şimdi de GTA 6 Karakteri Jason'a Çevirdiler

Mayıs ayında yayınlanan ikinci GTA 6 fragmanı sonrasında, Jason Duval ve Lucia Caminos ikilisinin yanı sıra karşımıza çıkacak olan karakterler detaylandırılmıştı. Jason için söylenenler ise dolandırıcılar ve sahtekârlar ile büyümüş olduğu yönündeydi. Ne var ki vatani görevi ile sorunlu gençlik zamanlarını geride bırakmasının ardından, Leonida Keys dolaylarında yerel uyuşturucu kaçakçıları için çalışmak gibi en iyi bildiği işi yapmaya başladığı da gelen bilgiler arasındaydı. Hayranlar şimdi de bu karaktere ilişkin ilginç bir teoriyi ortaya atıyorlar.

Savunulan düşünceye göre karakterin kolundaki kafatası sembolü ve paraşüt, öylesine yapılmış dövmeler değil. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Merrill's Marauders birliğine ve modern zamandaki Ranger birliğine bir gönderme yaptığına ilişkin bir fikir birliği oluştu. Yani Jason Duval, soğukkanlı, stratejik zekası yüksek ve yüksek eğitimli bir karakter olarak oyunda yer alacak. Bu düşüncenin oluşmasındaki en büyük etken, karakterin fragmanlardaki sakin tavrı oldu.

Üzerine pek çok fikir beyanının bulunulduğu bu iddia gerçek çıkar ise, GTA 6 hikayesindeki soygunların eski oyunlara göre farklı bir yapıda gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Yani daha kontrollü ve planlı yapılmış soygunlar bizi bekliyor olabilir.

Rockstar Games tarafından yeni GTA ile ilgili çoğu iddia ve söylenti teyit edilmediği gibi, teorilerin de ne denli gerçek çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Hayranların fragmanları kare kare incelemeleri göz önünde bulundurulduğunda, tanıtımların kesin olarak başlayacağı zamana kadar daha pek çok teori ile karşılaşabilmemiz büyük ölçüde ihtimal dahilinde diyebiliriz. Bu da oyuncuların GTA 6 ilgisi her daim en üst seviyede olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

Bir başka erteleme daha olmaz ise, 19 Kasım 2026 tarihinde yıllardır beklenen büyük buluşma gerçekleşmiş olacak. Bu süreçte oyunun daha fazla konuşulacak olması da Take-Two Interactive ve Rockstar Games tarafından oluşturulan stratejinin bir parçası olmaya devam edecek. Umarız ki bir başka erteleme daha olmasın ve yeni Vice City macerası önümüzdeki yıl bu zamanlarda başlamış olsun.