GTA 6 Sektörü Sallamaya Geliyor! Yıllarca Daha İyisi Gelmeyecekmiş

Yıllardır beklenen GTA 6 ile buluşmak için önümüzde halen bir yıllık bir süre var. Söz konusu bir Rockstar Games oyunu olunca, beklenmeye değer bir oyun olduğuna dair oyuncuların inancı tam diyebiliriz. Bir hayli iddialı gelen yeni GTA için beklentiler hayli büyük iken, son gelen bilgilere bakılırsa, uzun yıllar üstüne çıkılamayacak bir deneyim ile oyuncuların karşısına çıkacağı söyleniyor.

GTA 6, Yirmi Yıl Boyunca Sektörde Öncü Olacakmış

Geliştiriciler ile yaptığı röportajlar ile tanınan Kiwi Talks rumuzlu Reece Reilly, yeni GTA oyununun makyajlanmış bir GTA 5 olmayacağı söylüyor. Öyle ki, şirketin üzerinde çalıştığı oynanış sistemlerinin kalitesine on beş ila yirmi yıl boyunca diğer hiçbir geliştiricinin çıkamayacağı söyleniyor.

Daha önceden yapılan patent başvuruları da bu iddiayı destekliyor diyebiliriz. Öyle ki değişken hava koşulları, yapay zeka destekli şehir modellemeleri ve yıkılabilir çevre unsurlarının yanı sıra, yapay zeka karakterlerin kendilerine özgü hafızaları, günlük rutinleri ve yaşanan olaylara reaksiyonları ile bizleri yaşayan bir şehir hayatının bekleyeceği uzun zamandır konuşuluyordu. Ayrıca kimi kaynaklar da yedi yüzden fazla iç mekanın olacağını iddia etmişti.

Kiwi Talkz ayrıca sosyal medya paylaşımında neden Rockstar Games oyunlarının ilk günden PC için de çıkmadığı konusuna açıklık getirdi. Şirketin farklı sistem konfigürasyonları dahil bütün platformlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek testler için yeterli sayıda çalışanı yokmuş. Her ne kadar GTA 6 farklı konumlarda bulunan ofisler kapsamında altı binden fazla geliştirici ile geliştiriliyor olsa da Reilly, oyunun kapsamı ve PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X / S olmak üzere dört farklı konsol modeli üzerinde test edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bunların üzerine farklı türden sistem konfigürasyonları da eklenince, muazzam bir çabanın gerekli olacağı söyleniyor. Tam tersi bir durum olursa, Rockstar Games şirketinin PC platformunda bir başka Bethesda Softworks olabileceği ifade ediliyor. Elbette bu, her daim mükemmeli arayan Amerika menşeli şirketin asla istemeyeceği bir durum olurdu.

Yeni GTA oyunun her anlamda selefini geçmekle kalmayıp, oyun sektörüne ve teknolojisine yeni standartlar getirmesi hedefleniyor. Şu an için Kiwi Talkz tarafından verilen bilgilere ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Teyit edilmesi durumunda ise GTA 6, yıllarca örnek gösterilecek ve referans alınacak bir oyun olacak gibi görünüyor. Elbette bunun için 19 Kasım 2026 tarihini beklemek durumundayız.