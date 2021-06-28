GTA 6 Modern Vice City ile Karşımıza Çıkabilir

GTA 6 modern Vice City haritası ile piyasada yerini alabilir. Bahsi geçen iddianın kaynağı ise oldukça sağlam diyebiliriz. Peki, serinin tarihine adını kazıyan efsanevi şehre dönüş söz konusu olabilir mi?

Aradan fazla zaman geçmiyor ki yeni bir GTA 6 iddiası ve sızıntısı ile karşılaşmayalım. Sizin de fark ettiğiniz üzere, neredeyse her hafta yeni bir gelişme yaşanıyor ve heyecanlanmamıza neden olan yeni bir iddia veya sızıntı ile karşılaşıyoruz. Bunların itibarı epeyce yüksek olan kaynaklar tarafından aktarılması ise heyecanlanmamızın bir diğer nedeni.

Her ne kadar Rockstar Games veya Take-Two Interactive net bir açıklama yapmamış olsa da, GTA 6’nın geliştirilme aşamasında olduğu artık bilinen bir gerçek ve geçmişte de serinin yeni oyunu ile ilgili olarak henüz onaylanmamış birçok yeni gelişme yaşanmıştı. Kenarda tuta tuta artık dağ haline getirdiğimiz, Yeni yapay zekadan sisteminden hikayenin geçeceği yere ve ana karakterimize kadar birçok bilgi bulunuyor. Eğer hepsi doğru çıkarsa, son dönemde karşımıza çıkan en iyi oyunlardan bir tanesi olacağına şüphe yok.

Şimdi de bu bilgilerin arasına bir yenisi daha ekleniyor. Hem de Call of Duty ve Battlefield serileri ile ünlenen ve son dönemde de Battlefield 2042 ile sızdırdığı bilgiler ile karşımıza sık sık çıkan Tom Henderson tarafından yapılan paylaşımlar ile. Haliyle sunduğu iddiaları dikkate almakta fayda var.

GTA 6 Modern Vice City Haritası mı Kullanacak?

Hatırlayacağınız üzere yeni GTA oyununun 80’li yılların temasına sahip olacağı rapor edilmişti. Ne var ki Henderson tarafından yayınlanan yeni videoda bahsedilene göre GTA 6’da, Vice City’nin modern zamandaki halini görecekmişiz. Bunun dayanak noktası ise doğrudan Rockstar Games. Söylenene göre Amerika menşeli şirket GTA Online içeriği yaratırken geliştiricilere mümkün olabildiğince özgürlük tanımayı göz önünde bulunduruyormuş ve 80’li yıllara dönüş olması durumunda da bu özgürlük büyük ölçüde kısıtlanacakmış ve Rockstar Games de böyle bir şeyin olmasını istemiyormuş.

Tom Henderson, oyunun haritasının Fortnite’ta kullanılana benzer bir sistem ile zaman içerisinde genişleyebilme ihtimalinin olduğundan da bahsederken, GTA 6 oyununda teknoloji konusunda becerikli bir kadın dahil GTA 5’teki gibi birden fazla karakteri yöneteceğimizi de söylüyor. Ne var ki bu iki konuda da herhangi bir ek detay verilmiş değil.

Son olarak, serinin yeni oyununun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştiriliyormuş. Ancak oyunun çıkışının 2025 yılını bulabileceği söyleniyor. Bunun da birden fazla nedeni varmış. Tom Henderson tarafından bir tanesi Red Dead Redemption 2 olarak gösteriliyor. Bildiğiniz gibi geliştiricilerin Vahşi Batı temalı oyunun geliştirilmesi aşamasında normalinden fazla çalıştıklarına dair söylemlerde bulunmaları, bir krizin yaşanmasına neden olmuş ve Rockstar Games fazlaca eleştiriye maruz kalmıştı. Haliyle Amerika menşeli yayıncı, GTA 6’nın geliştirilmesi aşamasında geliştiricilerin iyi durumda olmalarına odaklanıyormuş. Bir diğer etken ise PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarıymış. Söylenene göre, birim satışının azami seviyede olabilmesi için yeni nesil konsolların birim satışlarının daha fazla olması bekleniyormuş.

Tom Henderson aynı zamanda herhangi bir ertelenmenin yaşanmaması için de geliştirici stüdyonun oldukça hassas davranmakta olduğunu da söylüyor. Bu nedenle de oyunu erkenden duyurmak niyetinde değilmiş.