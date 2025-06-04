GTA 6'nın Benzeri ve Büyük Rakibi Oyunda Yaprak Dökümü

Eski GTA geliştiricileri, Build a Rocket Boy adlı yeni bir stüdyo kurdu. Geliştirdikleri MindsEye adlı oyun, GTA mekaniklerine çok benzemesiyle dikkat çekiyordu. Oyunun çıkmasına çok kısa bir süre kala tepeden iki ismin stüdyodan ayrılması, oyun dünyasının gündemini karıştırdı.

Gelen bilgilere göre Baş Hukuk Sorumlusu Riley Graebner ve Mali İşler Direktörü Paul Bland stüdyodan ayrıldı. Graebner, LinkedIn platformunda yaptığı paylaşımda, "yaptıkları her şeyle gurur duyduklarını" belirtti.

"MindsEye, GTA 6'ya İnat Olsun Diye Geliştirildi"

İnternette dolaşan söylentiler, MindsEye geliştiricilerinin, oyunu sadece GTA 6'nın çıkışına istinaden geliştirdiklerini savunuyordu. Build a Rocket Boy'un eş CEO'su, bu tarz olumsuz söylentilerin tamamen karalama kampanyası olduğunu, böyle söylemlerde bulunanların ise para aldığını iddia etti.

Öte yandan söz konusu iddialar, sadece oyunun başarısını değil, Build A Rocket Boy'un itibarını da hedef alıyordu. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığı ise oyun çıktıktan sonra belli olacak.

MindsEye'ın 6 dakikalık oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: