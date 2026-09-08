GTA 6 İçin Umut Var: GTA 5'in PS5 Sürümü, PC'de 60 FPS'te Çalıştırıldı

Geliştiriciler, bir süredir PlayStation 5 oyunlarını PC'de çalıştırmak için emülatör üzerinde çalışıyor. PC'de çalıştırmak için test amaçlı kullanılabilecek en uygun oyunlardan birinin de Grand Theft Auto V (GTA 5) olduğu düşünülüyor. Projenin arkasındaki isimler, söz konusu oyun üzerinden gerçekleştirdikleri son testte 60 FPS görmeyi başardı.

GTA 5'in PS5 Sürümü Emülatörde Nasıl Performans Gösterdi?

KytyPS5 isimli PlayStation 5 emülatörü ile GTA 5'in birinci görevinde yaklaşık 60 FPS elde edildi. Tabii, bu sabit değer değildi. 40 ila 60 arasında değişen bir FPS söz konusu oldu. Yaklaşık 1 ay öncesine kadar GTA 5 sadece açılış ekranına kadar geliyor, ardından oyun çöküyordu. 2D oyunlardan bazıları çalışırken 3D oyunlar da yeni yeni çalışmaya başlıyordu.

PS5 Version of Grand Theft Auto 5 emulated on KyTyPS5 emulator at 40 to 60 fps pic.twitter.com/JJlvqrHCof — BrutalSam (@BrutalSam_) September 5, 2026

Geliştiriciler, bu kısa süre zarfında oldukça önemli bir ilerleme kaydetti. Şu an GTA 5'in ilk görevini açmakla bile kalmıyor. Bir oyuncu, ilk görevi geçip açık dünyaya kadar ilerlemeyi başardı. Tabii, performans ilk görevdeki gibi yüksek olmadı. Açık dünyada 15 FPS'in altına düşüldü. Fakat Franklin ile Lamar'ın ara sahnesinde yeniden yaklaşık 40 FPS görülmeye başlandı. Bu sahne bittikten sonraysa oyun çöktü.

Bazıları bu kadar ileriyi görecek kadar şanslı olmadı. Çoğu kişi, ilk görevde polislerle karşılaşılan yerde oyuna veda etmek zorunda kaldı. Üstelik emülatörün kullanıldığı bilgisayarlar da çok kötü bir donanıma sahip değil. GTA 5'in gösterildiği sistemde AMD Ryzen 7 9950X3D ve AMD Radeon RX 7900 XT bulunuyor. Bu sistemlerde bile çöküyorken daha eski bilgisayarlarda bu kadar çok ileriye gitmesi mümkün görünmüyor.

Grand Theft Auto PS5 version PPSA04264 running on PS5 emulator KyTyPS5 forks.



(some of the builds are forks, some are local builds)

(Yes, GTA 5 is on PC, we know that, the point is the progress for big 3D games).



for updates: https://t.co/Hz6VoBrtHh

credit to ihc160/Komary pic.twitter.com/en1iKatnmT — BrutalSam (@BrutalSam_) September 6, 2026

GTA 5'in PS5 Sürümü Neden İlerleyince Çöküyor?

GTA 5'in PS5 sürümünün emülatörle PC'de çalıştırıldığında çökme gibi sorunların yaşanmasının sebebi henüz PS5'in tam olarak doğru taklit edilememesinden kaynaklı. Oyunun başlarda sorunsuz çalışması, emülatörün gerekliliklerin bir kısmını karşılaması sayesinde mümkün oluyor. İlerledikçe farklı özellikler devreye giriyor, emülatör de bunları düzgün çalıştıramıyor.

Diğer yandan polislerin geldiği bölümde karşımıza daha fazla karakter, animasyon ve sistem çıkmaya başlıyor. Bu sırada emülatörün desteklemediği ya da hatalı çalıştırdığı bir özellik devreye girerse oyun birden kapanıveriyor. Yani sorun sadece bilgisayarın çok güçlü olmamasından değil, emülatörün PlayStation 5'i tamamen taklit edecek kadar ileri seviyede olmamasından kaynaklı.

KytyPS5 Emülatörü Neden GTA 6 Açısından Umut Veriyor?

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6, 19 Kasım 2026'da çıkışını gerçekleştirecek ama bu oyunu direkt bilgisayarda oynayamayacağız. Rockstar Games, GTA 5'te olduğu gibi bu oyunu da önce PlayStation 5 ve Xbox Series X / S'e getirecek. Oyun PS5'te çalışacağı için eğer KytyPS5 emülatörü o zamana kadar sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlarsa GTA 6'yı erkenden PC'de oynamak da mümkün hâle gelebilir.

Tabii, bunun önünde ciddi engeller olduğunu unutmamak gerek. GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen PS5 sürümü henüz PC'de doğru düzgün çalıştırılamıyor. GTA 6, bu oyundan çok daha ileri düzey olacak. İleride eğer GTA 5'in emülatörde çökmesi sorununun önüne geçilse bile GTA 6 için ekstra optimizasyonlar gerekebilir. Ama bu, hevesinizi tamamen sona erdirmesin. Geliştiricilerin bu kısa sürede kaydettiği ilerleme gayet umut verici. Belki GTA 6'yı Rockstar Games sunmadan önce PC'de oynanabilir.

Editörün Yorumu

GTA 5'in emülatörde artık belirli bir noktaya kadar geliyor olması, mevcut sorunların kısa süre içinde düzeltilebileceğine işaret ediyor. Çökme sorununa sebep olan unsurlar bulunur ve bunlar ortadan kaldırılırsa yakında oyun çökme sorunu olmadan baştan sona kadar oynanabilir. Tabii, GTA 5'teki çökme sorunu düzeltilse bile GTA 6'nın sorunsuz şekilde çalıştırılamayabileceğini belirteyim.

GTA 6, önceki GTA oyunlarında ve Red Dead Redemption 2'de gördüğümüz birçok sistem içerecek. Ayrıca yeni mekanikler bulunacak. Öte yandan grafik açısından oldukça ileri seviye bir yapım olacak. NPC'lerin davranışları çok çeşitlilik gösterecek. Tüm bunlar emülatörü geliştirenlerin önüne yeni engeller çıkacağı anlamına geliyor. Tabii, GTA 5 özelinde bu kadar sürede kaydedilen ilerlemeyi çoğu kişi gibi ben de umut verici buluyorum. Eğer bu şekilde devam edilirse GTA 6'yı uzun süre beklemeden PC'de de deneyebiliriz.