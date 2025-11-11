GTA 6'nın Ertelenmesinin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı

Rockstar Games, geçen hafta muhtemelen oyun tarihinin en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6'nın bir süre daha ertelendiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından oyunculardan şirkete yönelik yoğun bir tepki geldi. Şirket, bu kararın ek süreye ihtiyaç duyulması nedeniyle alındığını ve bunun iyi bir şekilde değerlendirileceğini belirtse de GTA 6 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmaktan kaçındı.

Şirket içinden gelen yeni bilgilerle birlikte GTA 6'nın hem neden ertelendiğini hem de şu an ne aşamada olduğu açıklığa kavuştu. Görünüşe göre Rockstar Games, geçmiş yıllarda büyük oyun geliştiricilerinin yaşadığı sorunlara benzer sorunlar yaşamak istemiyor. Bu nedenle adımlarını doğru atmaya çalışıyor.

GTA 6 Neden Ertelendi?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Grand Theft Auto 6, içerik açısından zaten tamamlanmış durumda ancak geliştiriciler, Cyberpunk 2077'te olduğu gibi oyuncuların hata dolu geri bildirimleri ile karşı karşıya kalmamak için birkaç ay daha oyundaki hatalara odaklanmak istedi. Anlaşılan o ki GTA 6 için alınan altı aylık ek sürede oyuna yeni içerikler eklenmeyecek. Bunun yerine mevcut hatalar giderilecek.

Bu arada ertelemenin Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two'ya 60 milyon dolarlık zarara neden olacağı tahmin ediliyor. Hatta bazı kaynaklar, ek masraflarla birlikte bu miktarın 100 milyon dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. GTA 6'ya tahminen 2 milyar dolar bütçe ayrıldı. Oyun piyasaya sürüldükten sonra tüm zamanların en çok satan oyunu olarak zirveye yerleşmesi bekleniyor. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak 100 milyon dolar gibi bir sayının pek bir önemi kalmıyor.

GTA 6, Diğer Oyunların Ertelenmesine Yol Açabilir

En iyi açık dünya oyunları arasına hazırlanan GTA 6, daha önce bir kez daha ertelenmişti. Oyunun çıkış tarihi, 26 Mayıs 2026 tarihine alınmıştı. Rockstar Games'in oyunun kesinlikle bu tarihte çıkacağına yönelik emin bir tavır sergilemesi hem oyuncuların hem diğer oyun geliştiricilerinin erteleme gibi bir durumun söz konusu olmadığına inanmasına neden olmuştu.

İşin kötü tarafı, geliştiriciler, oyunlarının ne zaman piyasaya sürüleceğini de GTA 6'ya göre belirlemişti. Takdir edersiniz ki geliştiriciler, oyunun satışlarını olumsuz etkileme potansiyeli olan oyunlarla aynı anda piyasaya sürmek istemez. Bu nedenle çoğu geliştirici, oyunlarının GTA 6'nın gölgesinde kalmaması için yayın takvimini buna göre ayarlamıştı. Rockstar Games tarafından alınan ikinci erteleme kararı ise bu planlamada değişiklik olmasına sebep olabilir.