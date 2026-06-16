Game Pass'e EA Sports FC 26, CoD: Vanguard ve Dahası Geliyor

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor. Oyunları birden eklemek yerine günlere yaymayı tercih eden şirket, Haziran ayının başında ilk yarıda hangi yapımların ekleneceğini açıklamıştı. Şimdi de ikinci yarıda hangi oyunların Game Pass kütüphanesinde yerini alacağını açıklığa kavuşturdu.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Adı Abonelik Planı Platform Tarih Call of Duty: Vanguard Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Bulut, Konsol ve PC 17 Haziran 2026 EA Sports FC 26 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Bulut, Konsol ve PC 18 Haziran 2026 Abyssus Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Bulut, XBOX Series X / S ve PC 25 Haziran 2026 RV There Yet? Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Bulut, XBOX Series X / S ve PC 30 Haziran 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'a geliyor Bulut, Konsol ve PC 2 Temmuz 2026 Winds of Arcana: Ruination Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Bulut, Konsol ve PC 6 Temmuz 2026

Game Pass kütüphanesine bu ayın geri kalanında dört adet oyun daha eklenecek. 17 ve 18 Haziran 2026 tarihlerinde sırasıyla Call of Duty: Vanguard ve EA Sports FC 26, Game Pass aboneleri ile buluşturulacak. 25 Haziran 2026'da Abyssus, 30 Haziran 2026'da ise RV There Yet? kütüphanedeki mevcut oyunların arasına dahil olacak. Ayrıca 2 Temmuz 2026'da Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, 6 Temmuz 2026'da ise Winds of Arcana: Ruination, Game Pass aboneleri tarafından ekstra ücret ödemeden oynanabilecek.

Call of Duty: Vanguard Nasıl Bir Oyun?

Savaş oyunları arasında yer alan Call of Duty: Vanguard, II. Dünya Savaşı'nı merkezine alıyor. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan oyunda düşmanların ilerlemesini engelleyerek zafer elde etmeye çalışıyorsunuz. Hikâye modunun yanı sıra çok oyunculu mod da mevcut. Bu modda takım savaşlarına katılıp seviye atlıyorsunuz.

EA Sports FC 26 Nasıl Bir Oyun?

EA Sports FC 26, en iyi futbol oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda hem yanınızdaki arkadaşınıza hem çok oyunculu modda diğer oyunculara karşı meydan okuyabiliyorsunuz. Türkçe spikerin de yer alması sayesinde son derece gerçekçi bir maç deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Abyssus Nasıl Bir Oyun?

Abyssus, yüksek tempolu bir FPS oyunu. Brine adlı özel bir maddeyi toplamak için su altı medeniyetinin kalıntılarına gönderiliyorsunuz. Brinehunter ekibinin bir üyesi olarak hareket ettiğiniz yapımda hayatta kalma çabası veriyorsunuz. Çok geçmeden mutant yaratıkların saldırısı altında kalıyorsunuz. Takım arkadaşlarınızla iş birliği yaparak ilerlemeye çalışıyorsunuz.

RV There Yet? Nasıl Bir Oyun?

RV There Yet, arkadaşlarınızı yanınıza alıp karavanla birlikte uzun bir yolculuğa çıktığınız bir oyun. Oyunda aslında her şey sıradan bir tatil planı ile başlıyor. Ne var ki yanlış yola sapıyorsunuz ve tehlikeli bir bölgede hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Başarılı olmak içinse ekiple iş birliği yapmak kritik önem taşıyor.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Nasıl Bir Oyun?

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, kaykay oyunları arasında. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu oyunda kaykay ile farklı parkur görevlerini tamamlamaya çalışıyorsunuz. Amacınız mümkün olan en yüksek puanı elde etmek. Bunun için de havalı hareket yapmanız gerekiyor. Bu arada 8 kişiye kadar çevrim içi oynanabildiğini de belirtelim.

Winds of Arcana: Ruination Nasıl Bir Oyun?

Winds of Arcana: Ruination'da gelişmiş silahlar ve büyüler ile düşmanlara karşı büyük bir mücadele veriyorsunuz. Oyunda ilerledikçe karakterinizi geliştirebiliyor ve daha önce ulaşmadığınız bölgelerin kilidi açılıyor. Oyunda kanca kanca atarak havada süzülebiliyor, tırmanarak ilerleyebiliyorsunuz. Oyunda her seçiminizin bir sonucu olduğunu da not düşelim.

Editörün Yorumu

Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar sayesinde ayın geri kalanında oyuncuların ekran karşısında geçireceği sürenin oldukça artacağını düşünüyorum. Özellikle EA Sports FC 26 ve Call of Duty: Vanguard sayesinde birçok Game Pass abonesi eğlenceli vakit geçirme imkânı elde edecektir.