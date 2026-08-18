PlayStation 5 Tanıtımında GTA 6 Ön Plana Çıkarıldı (Video)

Oyuncuların GTA 6'ya kavuşmasının önünde oldukça az bir zaman kalmışken Sony tarafından yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. "It Happens on PS5" başlıklı videoda büyük ölçüde daha önce gösterilen sahnelere yer verildi ancak bazı kısımlardaki yeni ses detayları dikkatlerden kaçmadı.

Yeni PS5 Tanıtımında GTA 6'dan Neler Gösterildi?

PlayStation 5 tanıtımı, Vice City'nin atmosferini yansıtan bir görüntü ile başlıyor. Bu aslında daha önceki tanıtımlarda yer almayan, live action yani canlı aksiyon olarak nitelendirebileceğimiz bir çekim içeriyor. Karakterlerin kendisi değil, sadece gerçek hayattan bir uyarlamasına yer veriliyor.

Videonun 24. saniyesinde asıl Jason ve Lucia karşımıza çıkıyor. Jason, Lucia tarafından sürülen arabaya atlıyor. Bu da aslında GTA 6'nın ikinci fragmanında yer alan bir görüntü. Yani yeni bir oynanış videosundan ziyade önceki tanıtımlardan alınan bölümler bulunuyor. Videonun ilerleyen bölümünde de Jason motosiklet kullanıyor. Onun arkasından da bir uçak geçiyor ki bu da daha önce Rockstar Games tarafından paylaşılmıştı.

Tabii, burada farklı olan bir şeyler var. Jason'ın motosiklet sürdüğü sahne önce bir reklam panosunda gösteriliyor. Üstelik bu pano, gerçek hayattaki bir yapının üzerine tıpkı bir reklam gibi yerleştirilmiş durumda. Henüz doğrulanmamış olsa da Rockstar Games'in GTA 6 pazarlama çalışmalarına yeniden hız kazandıracağının bir işareti olabilir.

PS5 Tanıtımında GTA 6'dan Yeni Bir Şey Var mı?

PS5 tanıtımında GTA 6'nın görüntüleri zaten daha önce paylaşıldı ama daha önce paylaşılan görüntülerde ses efekti yoktu. Bu videoda ise -örneğin Jason ve Lucia'nın bagajı kapatıtğı sahne- ses efektlerine yer veriliyor. Bunların oyun içi ses efekti mi yoksa Sony tarafından daha sonra mı eklendiği ise bilinmiyor.

PlayStation Neden GTA 6'ya Ağırlık Verdi?

Hatırlatmak gerekirse Sony, GTA 6 ön siparişlerinin başlamasından sonra bu oyun için "En iyi PlayStation 5'te oynanır" sloganını kullanmaya başlamıştı. Hatta daha sonra PlayStation simgesini GTA 6'yı yansıtacak şekilde pembe ağırlıklı hâle getirmişti. Yani şirket ilk kez odak GTA 6'ya odaklanmıyor. GTA 6 artık bir oyun olmanın ötesine geçip tüm eğlence sektörünü etkisi altına aldığı için ondan mümkün olduğunca fazla yararlanmayı amaçlıyor.

Sony'nin GTA 6 pazarlamasına kilitlenmesinin bir diğer sebebi, PlayStation 5 satışlarını artırmak. Tabii, Sony ile Rockstar Games her ne kadar yakından çalışıyor olursa olsun, seçim her zaman oyuncularda olacak. Bu oyun sadece PlayStation için yayınlanmayacak. Xbox konsollarda da oynanabilecek. Ayrıca biraz beklerseniz oyun piyasaya sürüldükten bir süre sonra onu PC'de de oynayabileceksiniz.

GTA 6'nın Yeni Oynanış Görüntüleri Ne Zaman Gelecek?

GTA 6'nın yeni oynanış görüntülerinin ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz resmî açıklamada bulunulmadı. Fakat Rockstar Games, 27 Ağustos 2026 tarihinde önce Netflix'te, 6 saat sonra da YouTube ve resmî web sitesi üzerinden GTA 6'ya ilk uzun bakış videosu yayınlanacağını belirtti. Bunun uzunluğu ve içeriği henüz bilinmiyor ama şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler, toplam 3 bölümden oluşacağı ve 1 saati geçeceği yönünde. Eğer doğru çıkarsa sadece devlog (geliştiricilerin oyunu geliştirme sürecini anlatması) değil, yeni oynanış görüntülerini de kapsayan bir video olabilir.

Editörün Yorumu

GTA 6, şimdiye kadar en çok beklenen oyunlardan biri. Sony'nin bu popülariteden faydalanmak istemesinin sebebi anlaşılabilir. Açıkçası ben daha önce kullanılmış olan görüntüler yerine yeni bir şeyler gösterilmesini isterdim. Sonuçta Sony ile Rockstar Games arasında pazarlama ve tanıtım konusunda bir ortaklık var. Zaten daha önce paylaşılmış görüntüleri kullanmak, pek de iyi bir pazarlama görünmüyor. Kim bilir, belki de 27 Ağustos'taki tanıtımdan sonra Sony cephesinden de bu oyuna dair yeni bir şeyler görürüz.