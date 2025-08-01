Oyuncular, GTA 6 İçin Kampanya Başlattı! San Andreas Efsanesi Geri Dönüyor

Rockstar Games’in yıllardır merakla beklenen oyunu GTA 6, henüz piyasaya sürülmeden oyun dünyasının gündemini belirlemeye devam ediyor. Her geçen ay yeni söylentiler ve iddialar gündeme geliyor, takipçileri ise bu gelişmeleri heyecanla takip ediyor.

Son günlerde ise dikkat çeken bir konu gündemde. Bu kez ortada bir sızıntı ya da söylenti yok, doğrudan oyunculardan gelen bir talep var. Öyle ki oyuncular, 2004 yılında çıkan efsanevi San Andreas oyununda yer alan bir özelliğin GTA 6’da da yer almasını istiyor.

Oyuncular, GTA 6'da Spor Salonu İstiyor

San Andreas yalnızca GTA serisinin değil, oyun tarihinin en ikonik yapımlarından biri olarak hafızalara kazındı. 2004 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hala konuşuluyor olması, oyunun ne denli etkileyici detaylar sunduğunun en büyük kanıtı. Bu detaylardan biri ise şüphesiz spor salonlarıydı.

Oyunda ana karakter CJ, spor salonlarına giderek kas yapabiliyor, kondisyonunu artırabiliyordu. Bu özellik, oyuncular tarafından hem eğlenceli hem de karakter gelişimine katkı sağladığı için oldukça beğenilmişti. Ne var ki yıllar sonra çok daha gelişmiş teknolojilerle hazırlanan GTA 5’te bu detay yer almadı. Bu durum, hayranların hala aklında soru işaretleri bırakmış durumda.

Şimdi ise gözler GTA 6’ya çevrilmişken, sosyal medya platformu Reddit’te bazı kullanıcılar seslerini duyurmak için harekete geçti. Oyuncular, Rockstar’dan bu özelliği yeni oyuna eklemesini istiyor. Üstelik yalnızca görsel anlamda değil. Spor salonlarının dövüş gücü, dayanıklılık gibi oyun mekaniğine doğrudan etki etmesi gerektiği de dile getiriliyor.

Ancak bu fikir herkesi aynı heyecanlandırmıyor. Bazı oyuncular, San Andreas’taki spor salonu mini oyunlarının fazla basit ve tekrara dayalı olduğunu, GTA 6 gibi modern ve içerik bakımından bol olacak bir oyunda bunun sıkıcı olabileceğini savunuyor.

Bazı oyuncuların yorumları şu şekilde;

Yapmalılar. San Andreas'ta CJ'yi spor salonuna götürmeyi özlüyorum.

Bence harika olurdu. Jason veya Lucia'nın dayanıklılığını ve gücünü artırmak için kardiyo ve ağırlık kaldırma mini oyunları güzel bir ekleme olurdu. Ayrıca, istatistikleri artırmak ve farklı dövüş stilleri ve hareketlerinin kilidini açmak için spor salonunda dövüş pratiği yapabilmeyi de isterdim. Son olarak, kafes dövüşü yerine açık havada, arka bahçede sokak dövüşü olsa bile, Ballad of Gay Tony'deki yeraltı dövüş kulüplerinin de geri getirilmesini isterim.

Bu GTA SA'nın hala en iyi GTA oyunu olduğunu söylemeye devam edeceğim çünkü ana karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirmenize izin veriliyordu. Hatta onları şişmanlatıp büyük kaslara sahip hale bile getirebiliyordunuz. GTA 5'in bunu geri getirmemesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Evet, bize 3 karakterin istatistiklerini gösteriyorlar ama kas yapmanızı sağlayan spor salonlarını geri getiremiyorlar ve sağlığınızı geri kazanmak veya şişmanlamak için yiyebileceğiniz yemek yerlerini asla geri getirmediler.

Onların bunu yapma şansının olduğunu bile sanmıyorum.

Hayır. İlginç bir kozmetik özellikti ama onu kullanmaya devam etmek can sıkıcı olmaya başladı. Gerçek hayattaki spor salonuna benziyor.

Rockstar Games’in oyuncuların isteklerini dikkate alıp almayacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak firmadan beklenti büyük.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alması beklenen GTA 6, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürülecek. Oyunun PC sürümü içinse henüz bir tarih açıklanmadı. Bu noktada beklentiler, 2027'de.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.