GTA 6 Bir İlke İmza Atacak: Ana Karakterin Sırrı Ortaya Çıktı

Tüm oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto 6, daha önce görülmemiş detaylarla geliyor. GTA 6 çıkış tarihi birkaç ay önce belli olmuştu. İkinci fragman yayınlandıktan sonra karakterlerin iç yüzüne ve alt metinlerine dair detaylar da netleşmeye başladı. Örneğin, daha önce uygulanmamış bir hikâye anlatısına GTA 6'da yer verilecek; klasik suç temasının içinde sürüklenirken karakterlerin birbirleriyle olan romantik bağlantısına da şahit olacağız.

Yine GTA 6 fragmanında yakalanan detaylara göre, oynanabilir karakterlerden biri olan Jason, aslında bir polis olabilir. Özellikle RP (role-play) topluluklarının hoşuna gidecek bir detay olarak Jason'un polislik yapması, seriye yeni bir soluk getirecek. Peki bu iddia nereden çıktı?

GTA 6 Jason Duval Polis Mi?

X'te (eski Twitter) bir kullanıcının paylaşımına göre Jason Duval'ın bir polis olduğuna dair detaylar, fragmanda açık açık görünüyor. Gönderinin altındaki teorilere göre de Jason'ın romantik partneri Lucia, bu detayı bilmiyor ama bizler oyuna başlar başlamaz Jason'ın polis olduğunu öğreneceğiz. Grand Theft Auto 6 fragmanındaki detaylar şöyle:

FIB sorgusunda yer alan, yüzü görünmeyen bir karakter. Perspektif bakımından oynanabilir olduğu düşünüldüğünden Jason Duval'in kendisi olabilir.

Jason Duval polis ekipmanlarıyla bir operasyonda. İkinci karede yine polislere ait aksesuarlar bulunuyor.

GTA 6 NPC'lerinden (oynanamayan karakter) birinin sorusu: D, adamım, bu herif (Jason) federallerden mi?

Jason Duval Karakterinin Geçmişi ve Diğer Teoriler (Spoiler İçerir)

GTA 5'te hikâye direkt olarak karanlık işlere bulaşmış FIB federallerine bağlanıyordu. Franklin, Trevor ve Michael, bu federallerin pis işlerini yapmak zorunda kalıyor, oyunun sonunda ise karakterlerimiz ya federallerden kurtuluyor, ya da kendi aralarındaki bağı tamamen koparacak bir karar almak zorunda kalıyordu. GTA 6'da buna benzer olarak Jason'ın federallere gizli görevdeki bir polis olarak hizmet ettiği söyleniyor.

Jason Duval'ın asker geçmişi olması ve söylentilerin Lucia karakterinin federallerin yardımıyla dışarı çıkmış olduğunu savunmasıyla ve genel olarak oyun yapısının bu yönde olması, Jason'ın polis olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bir diğer teori ise Lucia'nın hiçbir şeyden haberi olmaması ve bu yüzden finalde Jason'ı katletme ihtimali. Eğer doğruysa GTA 6, daha önceki serilerde deneyimlemediğimiz bir hikâyenin kapısını aralayacak.