OnePlus'ın Aşırı Güçlü Telefonu Geri Sayımda! 185Hz Ekran ve 8.000 mAh Pil

Bir süredir çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan OnePlus Ace 7 ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Bu kapsamda kısa süre önce akıllı telefonun bazı özellikleri paylaşıldı. Bu son sızıntı modelle ilgili akıllardaki soru işaretlerini büyük ölçüde gideriyor. Peki OnePlus Ace 7 kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

OnePlus Ace 7 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,78 inç

Ekran türü: Düz OLED

Ekran çözünürlüğü: 1,5K

Ekran yenileme hızı: 185 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB’a kadar

Depolama: 1 TB’a kadar

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı ColorOS 17

Soğutma: Aktif soğutma fanı

Ön kamera: 16 megapiksel

Ana kamera: 200 megapiksel

İkinci kamera: 50 megapiksel

Batarya: 8.000 mAh üzeri bekleniyor

OnePlus Ace 7 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Ace 7'de 6,78 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlüğe ve 185Hz yenileme hızlarına sahip OLED bir ekran yer alacak. Ürün ekran özellikleriyle kullanıcılara gayet kaliteli bir deneyim sunacak. Bunu biraz daha açarsak 165Hz yenileme hızları bir akıllı telefon için fazlasıyla iyi ve 120Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda çok daha başarılı. OLED paneli ise renk canlılığı gibi konularda LCD'den daha başarılı diyebiliriz.

OnePlus Ace 7 İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un an itibarıyla en güncel amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut olacak. Bu donanım 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi ve bu sayede 4 nm veya daha eski yongalarda daha verimli ve yüksek performansta çalışabiliyor.

Halihazırda Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra gibi modellere de güç veren işlemci PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile’da 120 FPS, Genshin Impact’te ise 60 FPS performans sunabiliyor. Oyunlardaki minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu göz önüne aldığımızda söz konusu sonuçların oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus Ace 7 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddialara göre modelde 200 megapiksel ana ve 50 megapiksel ultra geniş açı kamerası bulunacak. Burada ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekerken kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. 200 megapiksellik ana kamera ise üst düzey kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlayacak. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerasının kullanılacağı söyleniyor.

OnePlus Ace 7 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 8.000 mAh veya daha büyük bir pilin bulunması bekleniyor. Burada bir karşılaştırma yapacak olursak geçen yılki OnePlus Ace 6’da 7.800 mAh kapasiteli bir pil tercih edilmişti. Yeni model yüksek ihtimalle selefinden daha büyük bir bataryayla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Şarj hızlarıyla ilgili ise henüz bir detay paylaşılmadı. Ancak bir önceki nesilde 120W desteği sunulduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Ace 7’de de 120W veya daha yüksek şarj hızlarının yer alabileceğini söyleyebiliriz.

OnePlus Ace 7 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus’tan henüz Ace 7’nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak güvenilir kaynaklara göre telefonun tanıtımı ekim ayında gerçekleştirilecek. Ace 7 de geçen yılın ekim ayında tanıtılmıştı. Kısacası bu iddialar mantıklı diyebiliriz. Bunun yanında Ace 6 için 2.599 yuan (18.744 TL) başlangıç fiyatı belirlenmişti. Yeni model daha güçlü olacağından muhtemelen 2.799 yuan (20.186 TL) gibi bir fiyatla raflardaki yerini alabilir.

OnePlus'ın Kuzey Amerika ve Avrupa'da bundan böyle yeni ürün satması beklenmiyor. Bu nedenle OnePlus Ace 7'nin de Türkiye'de satışa çıkması pek de olası görünmüyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 7 için paylaşılan özellikler etkileyici diyebilirim. Ürün eğer sızıntılar doğru çıkarsa orta-üst segmente hitap eden özelliklerle karşımıza çıkacak. Üstelik fiyatı da çok pahalı olmayacak. Maalesef OnePlus'ın son dönemde yaşadığı sıkıntılarda dolayı telefonun ülkemize gelmesi çok düşük bir ihtimal. Keşke akıllı telefon ülkemizde satışa çıksaydı.