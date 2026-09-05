İki Oyun Ücretsiz Dağıtılacak! Birinde Dört Farklı Karakter Var

Epic Games, kısa bir süre önce haftanın ücretsiz oyunu Alone With You'yu herkesin erişimine açtı. Şirket ayrıca gelecek hafta hangi oyunları ücretsiz dağıtacağını da duyurdu. İkisi de AAA yani yüksek bütçeli yapımlar değil ama retro oyun sevenler açısından çok büyük önem taşıyorlar.

Epic Games, Hangi Oyunları Bedava Verecek?

Epic Games, Astral Ascent ile Luftrausers'ı ücretsiz olarak sunacak. Şirket, her iki oyunun da 10 Eylül 2026 saat 18.00'de oyuncuların erişime açılacağını ifade etti. Bu oyunlara sahip olmak isteyenlerin de 17 Eylül 2026'ya kadar zamanı olacak. Bu tarih gelip saat 18.00'i gösterdiğinde ise bunlar ücretli olup yerine başka yapımlar gelecek.

İki oyun da Epic Games kütüphanesine ilk kez eklenecek. O yüzden şu anlık orijinal fiyatları belli değil. Kütüphaneye eklendiklerinde normal fiyatları da netleşmiş olacak. Fikir vermesi açısından Steam'de Astral Ascent 9.50 dolara (460 TL), Luftrausers ise 5.79 dolara (280 TL) satılıyor. Yani bu yapımlar rakip platformdaki toplamda 740 TL (güncel kurla) değerinde.

Astral Ascent Nasıl Bir Oyun?

Astral Ascent, iki boyutlu bir oyun ve bir hayli hızlı tempolu. Dört karakterden birini seçiyorsunuz. The Garden adı verilen yerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Fakat burası sıradan hapishanelerden biri değil. Astral bi hapishane. Dört farklı bölgeden geçmeniz gerekiyor. Toplamda karşınıza 12 güçlü rakip çıkıyor.

Bunların hepsinin kendine özgü yetenekleri var. Saldırı yöntemleri değişiklik gösteriyor. Kimi sizi uzaktan sıkıştırırken kimi yakına girip saldırmayı tercih ediyor. Bunlar rastgele oluşturulan düşmanlardan ibaret değil. Geliştirici, tüm düşmanlar için özel bir geçmiş oluşturmuş. Kim oldukları, neden sizinle savaştıklarını oyunda ilerledikçe öğreniyorsunuz.

Bu arada dört karakterin de oynanışı birbirinden farklı. Ayla hızlı hareket ediyor, bıçakları ile rakiplerini daha tepki vermeden alaşağı ediyor. Kiran'ın tüm odak noktası güç. Vurduğu zaman etraftaki çok sayıda düşmanı etkiliyor. Calie, büyülü taşlar kullanıyor. Düşmanların savunmasını delip ilerleyebiliyor. Octave ise belki de en havalısı. Havadan büyülü silahlar çağırıyor. Yakından saldırmak istediğinizde başka, uzaktaki rakibe vurmak istediğinizde başka silah kullanabiliyor.

Roguelite türüne sahip olduğu için karakteriniz hayatını kaybettiğinde her şey yok olmuyor. Yeniden başladığınızda karakterinizi geliştirecek yeni seçenekleriniz oluyor. Bir süre sonra daha da güçlü hâle geliyorsunuz. Daha önce geçemediğiniz yerlere ulaşabiliyorsunuz. Tabii, bu tekrarlar sırasında karakterlerin geçmişine de daha iyi hâkim oluyorsunuz.

Astral Ascent'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-540 / AMD Phenom II X4 965

Intel Core i3-540 / AMD Phenom II X4 965 RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: GeForce GTS 250 / Radeon HD 5770

GeForce GTS 250 / Radeon HD 5770 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Luftrausers Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında konumlanan Luftrausers, küçük bir savaş uçağını kontrol ettiğimiz yapım. Karşınıza savaş uçakları, savaş gemileri ve denizaltılar çıkıyor. Uçak sürekli hareket hâlinde. Doğru zamanda dönmez, saldırılardan kaçmazsanız başarısız oluyorsunuz. Tabii, doğru zamanda nişan almak da oyunun olmazsa olmaz yönlerinden.

Görsellik açısından eski oyunları anımsatıyor. Basit kontrolleri var. Ama düşman sayısı fazla olduğu için işler sizin açınızdan çabucak karmaşık hâle gelebiliyor. Yine de biraz ustalaştıktan sonra keyif almaya başladığınızı belirtmemiz gerek. Oyunda uçağı tamamen özgür bir şekilde tasarlayabiliyorsunuz. İleride farklı silahlar ve sistemlerin kilidi açılıyor.

Bunlar sayesinde 100'ü aşkın uçak geliştirebiliyorsunuz. Seçtiğin parçalar sadece uçağın görünümünü değiştirmiyor. Nasıl hareket edeceği ve nasıl saldıracağı üzerinde de belirleyici role sahip. Hatta müzik bile yaptığınız seçime göre değişiyor. Öte yandan oyunda 100'den fazla görev var. Komutanlardan gelen bu görevlerde belirli hedefleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bir görevde belirli bir sayıda düşmanı yok etmeniz istenirken başka bir görevde daha zor bir rakip pilotla karşı karşıya gelebiliyorsunuz.

Luftrausers'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP İşlemci: 1.2Ghz+ hızında bir işlemci

1.2Ghz+ hızında bir işlemci RAM: 1024 MB

1024 MB Ekran Kartı: OpenGL 2.1 uyumlu ve 256 MB VRAM'e sahip ekran kartı

OpenGL 2.1 uyumlu ve 256 MB VRAM'e sahip ekran kartı Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games'in gelecek hafta vereceği oyunların genel oyuncu kitlesine hitap etmediğini düşünüyorum. Tabii, bu oyunların değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu oyunların sahip olduğu türleri çok seven kişiler de var ve bu yapımlara kesinlikle yoğun ilgi göstereceklerdir.