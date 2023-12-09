GTA 6'nın Yeni Fragmanları Ne Zaman Gelecek? Tahminler Ortaya Çıktı!
GTA 6'nın sonraki fragmanlarına yönelik yeni bir analiz, hem yeni fragman tarihlerini hem de oyunun çıkış dönemini ortaya koyuyor. İşte detaylar!
Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde GTA 6'nın ilk fragmanını yayınladı ve fragman rekor üstüne rekor kırarak 100 milyon izlenmeyi aştı.
Oyun sektörü için şimdiden yeni bir milat olarak kabul edilen GTA 6'ya yönelik detaylar da merak ediliyor. Fragmana yönelik binlerce detay videosu ve makalesi yazılırken, oyunseverler hâlâ yeni bir şeyler öğrenme çabasında.
Bu doğrultuda Rockstar Games'in sonraki GTA 6 fragmanlarını ne zaman yayınlayacağı merak konusu. X'in popüler oyun hesaplarından Synth Potato tam da bu konuya ilginç bir analizle ışık tutuyor.
Yeni GTA 6 Fragmanları Ne Zaman Gelecek?
GTA 6 Trailer dates prediction based off past Rockstar marketing campaigns:— Synth Potato🥔 (@SynthPotato) December 8, 2023
Trailer 2 — Late Summer, August 2024
Trailer 3 — December 2024
Gameplay trailer — February 2025
Release — April/May 2025 pic.twitter.com/DdKqu6bYfu
Geçmişteki Rockstar Games pazarlama kampanyalarına dayanarak bu tarihleri elde ettiğini söyleyen Synth Potato'nun paylaşmış olduğu tarihler şu şekilde:
- Fragman 2 — Yaz Sonu, Ağustos 2024
- Fragman 3 – Aralık 2024
- Oynanış Fragmanı — Şubat 2025
- Çıkış – Nisan/Mayıs 2025
GTA 6 Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak?
GTA 6 sistem gereksinimleri, Grand Theft Auto serisinin yeni oyununda kasma ve donma problemleriyle karşı karşıya kalınmadan oynanabilmesi için en az hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösterir.
Peki siz bu tarihlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve GTA 6'ya dair beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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