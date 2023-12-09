GTA 6'nın Yeni Fragmanları Ne Zaman Gelecek? Tahminler Ortaya Çıktı!

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde GTA 6'nın ilk fragmanını yayınladı ve fragman rekor üstüne rekor kırarak 100 milyon izlenmeyi aştı.

Oyun sektörü için şimdiden yeni bir milat olarak kabul edilen GTA 6'ya yönelik detaylar da merak ediliyor. Fragmana yönelik binlerce detay videosu ve makalesi yazılırken, oyunseverler hâlâ yeni bir şeyler öğrenme çabasında.

Bu doğrultuda Rockstar Games'in sonraki GTA 6 fragmanlarını ne zaman yayınlayacağı merak konusu. X'in popüler oyun hesaplarından Synth Potato tam da bu konuya ilginç bir analizle ışık tutuyor.

Yeni GTA 6 Fragmanları Ne Zaman Gelecek?

GTA 6 Trailer dates prediction based off past Rockstar marketing campaigns:



Trailer 2 — Late Summer, August 2024



Trailer 3 — December 2024



Gameplay trailer — February 2025



Release — April/May 2025 pic.twitter.com/DdKqu6bYfu — Synth Potato🥔 (@SynthPotato) December 8, 2023

Geçmişteki Rockstar Games pazarlama kampanyalarına dayanarak bu tarihleri elde ettiğini söyleyen Synth Potato'nun paylaşmış olduğu tarihler şu şekilde:

Fragman 2 — Yaz Sonu, Ağustos 2024

Fragman 3 – Aralık 2024

Oynanış Fragmanı — Şubat 2025

Çıkış – Nisan/Mayıs 2025

Peki siz bu tarihlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve GTA 6'ya dair beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.