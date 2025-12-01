GTA 6 Yeni Bir Sızıntı ile Gündemde! Geliştiricinin Portföyünde Ortaya Çıktı

Grand Theft Auto 6, sektör için büyük bir önem arz ediyor. Rockstar Games, şimdiye kadar iki fragman ve oyunda karşılaşacağımız karakterlere ve ziyaret edeceğimiz mekanlara dair birtakım bilgiler paylaşmıştı. Ne var ki henüz oynanış gösterimi yapılmış değil. Yakın bir zaman önce sızan bir video ise oynanış kısmının geliştirilme aşamasındaki halini ortaya koydu.

Grand Theft Auto 6 İçin Bir Başka Oynanış Sızıntısı Gerçekleşti

Söz konusu sızıntı, bir dönem şirketin bünyesinde karakter animatörü olarak çalışan Benjamin Chue'nin portföyündeki demo videosu ile ortaya çıktı. İlk olarak geliştirici tarafından Vimeo platformunda yayınlanan videonun içeriğinde, Grand Theft Auto 5, Max Payne 3 ve Red Dead Redemption 2 ile ilgili görüntülere de yer verilmiş. Her ne kadar kaplamalar yerinde olmasa da oyuncular açısından heyecan kaynağı oldu diyebiliriz.

Videodaki Grand Theft Auto 6 ile ilgili kısım aslında çok uzun değil, ama bisikleti bir istasyondan aldıktan sonra bir diğerine bırakan ve araçtan iki farklı şekilde inen iki farklı karakterin animasyonlarını görebilmek mümkün oluyor. İkinci karakterin Lucia olması büyük ölçüde ihtimal dahilinde olup, üçüncü sahnede Ocean View detayı da gözlerden kaçmıyor. Animasyon kalitesi ile çalışmaların özenle yapıldığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela karakterin bisiklete binip de ayaklarını pedallara koyduğunda pedalların ağırlığa ve harekete göre anlık olarak kayması dikkat çekiyor.

2022 yılının Eylül ayındaki büyük sızıntının ardından, geliştirilme aşamasında olsa dahi bir başka Grand Theft Auto 6 oynanış sızıntısı ile ne denli detaylı bir oynanışın olacağına dair ufak da olsa bir fikir vermiş oluyor. Ayrıca sızıntının güvenilir bir kaynak üzerinden gelmiş olması da dikkat çeken bir başka detay olarak sayılabilir.

Eğer sürpriz bir şekilde yeniden ertelenmez ise, yeni Grand Theft Auto oyunu ile önümüzdeki yılın Kasım ayında buluşmuş olacağız. Şimdilik üçüncü fragmanın yayınlanacağı zaman merak konusu iken, ilk resmi oynanış görüntüleri için de epey beklememiz gerekebilir.