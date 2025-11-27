Sahte GTA 6 Fragmanına Yoğun İlgi Var

GTA 6 üzerindeki yoğun ilgi, zaman geçtikçe artmaya devam ediyor. Elbette bu durumdan faydalanmak isteyen kimi kullanıcılar da oluşturulan gerçek olmayan içerikler ile etkileşim alabilme yoluna gitmeyi tercih ediyorlar. Haberimize konu olan da bunların bir yenisi olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka ile üretilen bir GTA 6 oynanış videosu, milyonlarca etkileşim aldı.

GTA 6 Şimdi de Sahte Oynanış Videosuyla Gündemde

Bildiğiniz gibi yapay zeka teknolojisinin de işin içine girmesi ile kimi zaman üretilen içeriklerin gerçek olup olmadığı anlaşılamıyor. Kimi zaman gerçeğe çok yakın olması ile yanıltıcılığı bir hayli yüksek olabiliyor. Benzer şekilde GTA 6 için yapay zeka ile üretilmiş olup da aşağıdan izleyebileceğiniz kısa bir kesit, çoğu kullanıcı tarafından gerçek olarak algılandı ve bunun üzerinden de ciddi tartışmalar başladı. İşin ilginç yanı şu ki uyarıların herhangi bir etkisi olmadığı gibi, videoya olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

Söz konusu video, esasen Zap Actu GTA6 tarafından yüklenmişti. Yirmi dört saat içerisinde sekiz milyondan fazla izlenme almış olup, daha sonradan silinmiş ve kullanıcılar ile dalga geçildiği itiraf edilmişti. Zap Actu GTA6 için aslında bu bir ilk değil. Öyle ki daha önceden de yapay zeka destekli içerikler yayınlanmıştı. Hepsinin ortak noktası ise kullanıcıların yeni GTA oyununa olan ilgilerinden faydalanılmış olması. Haliyle, her içeriğe gerçek gözüyle bakmamak lazım. Bilhassa yapay zeka teknolojisinin bu denli geliştiği bir zamanda, çok daha dikkatli olmak lazım.

Bu durumun ileride yalancı çoban masalına dönmesi de kaçınılmaz olabilir. Yani gerçek bir oyun içi görüntü sızdırılsa bile insanlar "Yapay zeka ile üretilmiş bir içerik olabilir." düşüncesi ile artık inanmamaya başlayabilirler. Diğer yandan, söz konusu sahte videoların yayılması da yapay zeka araçlarının erişilebilirlik konusunda nereye geldiklerini de açıkça gösteriyor. Dahası ise yaş doğrulama süreçlerini atlamada yardımcı olarak kullanılabileceklerini de akıllardan çıkartmamak lazım.

Netice olarak, Rockstar Games tarafından yayınlanacak oynanış görüntülerine kadar bu tarz sızıntılara ihtiyatlı bir şekilde yaklaşmayı öneriyoruz. En azından olası hayal kırıklıklarının önüne geçmek açısından en akıllıca yaklaşım olacaktır. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi, çoğu zaman neyin gerçek ve neyin sahte olduğu tespit edilemeyebiliyor.