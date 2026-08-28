Yeni GTA 6 Videosunda Atlanan 6 Detay (Geri Dönen Karakter ve Dahası)
Grand Theft Auto VI'nın ilk uzun tanıtım videosu paylaşıldı. Bu videoda kaçırmış olabileceğiniz bütün detayları sizin için tek bir listede topladık.
⚡ Önemli Bilgiler
- GTA 6'nın 26 dakikadan fazla uzunluğa sahip yeni tanıtım videosu, nesne ışınlanma sorununun devam ettiğini gösterdi.
- Üç boyutlu mini haritaya sahip olacağı görülen yeni oyunda tıpkı GTA 5'te olduğu gibi evcil hayvan sevme gibi sistemler yer almaya devam edecek.
- GTA Online'dan Valentina karakterinin de ekleneceği öğrenilen oyunda ateş edilen araçlar takla atabilecek.
GTA 6'nın 26 dakika 49 saniye uzunluğundaki ilk uzun bakış videosu yayınlandı. İlk olarak dün TSİ (Türkiye saati ile) 22.00'de Netflix üzerinden yayınlanan tanıtım videosu, sabah 04.00'te YouTube'da da gösterime girdi. İlk platformdaki izlenme verileri henüz belli olmasa da ikinci platformda 2,3 milyon izlenmiş durumda ve bu sayının daha da artması bekleniyor.
Tanıtım videosunda ağırlıklı olarak oynanış görüntülerine yer verildi. Oyunun mini haritası da dahil olmak üzere birçok ayrıntı dikkat çekti. Elbette ki bunların büyük bir kısmı fark edilemeyecek kadar hızlı geçildi. O yüzden oyuncular, yeni uzun bakış videosunu seyretmiş olsa bile kritik detayların büyük bir kısmını gözden kaçırdı. Biz de bunların her birini sizin için tek tek sıraladık.
Yeni GTA 6 Tanıtımında Öne Çıkan Detaylar Nelerdi?
- Üç boyutlu mini harita
- Işınlanan nesneler
- Evcil hayvan sevme
- Ağır çekim
- Araçların takla atabilmesi
- GTA Online'dan Valentina
Üç Boyutlu Mini Harita
Grand Theft Auto VI'da önceki oyunlardan farklı olarak çevredeki detayları net bir şekilde göstermek adına mini haritada ciddi bir değişikliğe gidildi. Oyunun sol alt köşesinde konumlanacak mini harita üç boyutlu olacak şekilde tasarlandı. Binalar da dahil olmak üzere her şey üç boyutlu olacak şekilde görünecek.
Işınlanan Nesneler
Rockstar Games'in YouTube kanalı üzerinden "Grand Theft Auto VI: An Extended Look" videosunu açıp 7. dakika 18. saniyeye geldiğinizde siz de göreceksiniz. Jason bir buzdolabının önünde. Önünde bir gazoz bulunuyor ve ona doğru elini uzatıyor ama eline bambaşka bir şişe geliyor. Orada öyle bir şişe yok. Bu da gösteriyor ki Rockstar Games, bu ışınlanan nesne problemini hâlâ çözememiş. Belki de oyunun çıkışına yakın bu tür sorunlar ortadan kalkar ama şimdilik durum böyle.
Evcil Hayvan Sevme
Grand Theft Auto V'ten Chop'u bilirsiniz. Franklin'in can dostuydu. Onu istediğiniz zaman sevebiliyordunuz. Grand Theft Auto VI'nın 26 dakikadan fazla süren tanıtım videosunda özellikle bu özelliğin de yer alacağı gösterildi. Zaten yeni oyun, büyük bir çoğunlukla eski GTA oyunları ile Red Dead Redemption 2'nin özelliklerini içeriyor. Örneğin kas geliştirme ve benzeri mekanikler Grand Theft Auto: San Andreas'tan geliyor.
Ağır Çekim
Red Dead Redemption 2'de ateş ettiğiniz zaman merminin gidişini ağır çekimde izliyordunuz. Bu oyunun tanıtım videosunda da aynı özelliğin olduğu görüldü. Elbette ki bunun sürekli kullanılıp kullanılmayacağı belli değil. Rockstar Games henüz doğrulama yapmadı. Oyunun genel bir özelliği değil de sadece belirli görevlerde ortaya çıkan özellik de olabilir.
Araçların Takla Atabilmesi
Geliştirici daha önce araç sürüş sistemini oldukça gerçekçi tutmak için profesyonellerle çalıştığını ifade etmişti. Oynanış görüntüleri Rockstar'ın bu konuda gerçekten de iyi bir iş çıkardığını gösteriyor. Oyundaki sürüş çok daha gerçekçi olacak, bu kesin. Buna ek olarak kovalama sahnelerinde diğer araçlara ateş ederken onların takla atmasına da sebep olabileceksiniz.
GTA Online'dan Valentina
Daha önce sadece Grand Theft Auto V oynadıysanız, GTA Online'a hiç başlamadıysanız muhtemelen bu karakteri tanımayacaksınız ama GTA Online oynayanlar çok iyi bilecektir. Valentina, Grand Theft Auto VI ile resmen geri dönüyor. Bu karakter, önceki oyunlardan GTA 6'da yer alacağı kesinleşen ilk karakter.
GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?
GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X / S'te oynanabilir olacak. Daha sonra PC'ye de gelecek ama bunun ne zaman gerçekleşeceği tam olarak belli değil. Daha önceki sızıntılar, bunun Şubat 2027'de gerçekleşebileceğine yönelikti ama henüz doğrulanmadı.
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Editörün Yorumu
Grand Theft Auto VI'nın ilk uzun tanıtım videosunu dün Netflix üzerinden izledim ve genel olarak ben oyunu beğendim. Son derece gerçekçi görünüyor. Elbette ki hatalar dikkat çekmeyecek gibi değil ama bunların çıkışa yakın düzeltilebileceğini düşünüyorum, en azından öyle umuyorum. Bunları bir kenara bırakacak olursak, ilişki dinamikleri gibi detaylar da gösterildi. Son paylaşılan bilgilere göre bunun oynanışa doğrudan etkisi olmayacak. Araları ne kadar kötü olursa olsun, hikâye gereği birbirlerini kollayacaklarmış. Yine de biraz romantik vakit geçirmelerini sağlamak isteyenler için hoş bir detay.