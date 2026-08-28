7200 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

vivo yeni bir telefon tanıttı. Böylece çok şık bir tasarıma sahip olan Y31t 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisine sahip olan cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo Y31t 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 272 dolar (13.117 TL)

272 dolar (13.117 TL) 6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 314 dolar (15.143 TL)

314 dolar (15.143 TL) 6 GB RAM ve 256 GB Depolama: 366 dolar (17.655 TL)

vivo Y31t 5G'nin 272 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 13 bin 117 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. vivo Y31t 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

vivo Y31t 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Y31d, Y31, Y29 ve X300 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y31T 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Y31T 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

vivo Y31t 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1608 piksel

720 x 1608 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1250 nit

1250 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Derinlik Kamerası: 2 MP (f/2.4)

2 MP (f/2.4) Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo Y31t 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Y31t 5G'nin ekranı 6,75 inç büyüklüğünde. Telefon IPS LCD ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran hem geniş görüş açısına sahip hem de renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu arada cihaz, 720 x 1608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1250 nit parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

120Hz'nin akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değer olduğunu belirtelim. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekran o kadar rahat görülüyor. 1250 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada 6,68 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y31'de 720 x 1608 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık tercih edilmişti.

vivo Y31t 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Y31t 5G'de Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu arada söz konusu işlemcinin vivo Y39 ve vivo Y31 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim.

Giriş seviyesinde yer alan işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Yani donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

vivo Y31t 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeiynde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

vivo Y31t 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni telefonu 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo Y31t 5G'nin bütçe dostu telefonlar arasında batarya kapasitesinden yenlieme hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddia bir model olduğunu söyleyebilirim. Cihaz yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunuyor. Böylece powerbank'e gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi sunduğundan dolayı telefon kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor.