Realme'den 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon! 6500 mAh Bataryaya Sahip

Realme, C100i 4G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesidne uzun pil ömrü sunuyor.

Realme C100i 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 15W

Realme C100i 4G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. 900 nit parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek zor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. IPS LCD ekran ise renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu arada Realme C100'de 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çzönüürlük, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık mevcut.

Realme C100i 4G'nin İşlemcisi Nasıl?

Realme'nin yeni telefonu gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. Son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

Söz konusu işlemcinin Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. Giriş seviyesi işlemci, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha iyi bir performans sergiliyor.

Realme C100i 4G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelen C100i 4G'nin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonun ön yüzeyinde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğüdne kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse C100'de 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Realme C100i 4G'nin Bataryası Kaç mAh?

Realme C100i 4G, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse C100'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Realme C100i 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme C100i 4G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herahngi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C63, Realme C61 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme C100i 4G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme C100i 4G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Realme C100i 4G için 157 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 571 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir. Realme C100i 4G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. 6.500 mAh için 15W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence bu kapasite için şarj hızı en az 45W civarında olmalı. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.