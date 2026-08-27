Soulslike ve Strateji Türlerinde İki Oyun Bedava Dağıtılıyor

Amazon, geçen hafta Spray Paint Simulator ve Royal Romances: Forbidden Magic'i bedava olarak sundu. Bu hafta ise oyuncuların karşısına bir adet soulslike, bir adet strateji oyununu ücretsiz almanıza olanak sağlıyor. Diğer çoğu şirketin bedava sunduğu yapımların aksine bunları almak için epey vaktiniz var.

Amazon Hangi Oyunları Bedava Veriyor?

Amazon, Havendock ve Clash: Artifacts of Chaos'ı ücretsiz olarak sunuyor. İlk oyunu almak için son tarih 28 Ekim 2026 olarak belirlendi. Yani 62 gün süreniz var. İkinci oyun için de 34 günlük süre tanınıyor. 30 Eylül 2026'ya kadar oyuna sahip olabiliyorsunuz.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak Gerekiyor mu?

Amazon'un ücretsiz oyunları, Prime abonelerine özel. Bu, abonelik de ücretli satılıyor. Hâliyle ilk bakışta bu yapımların da bedava olmadığını düşünebilirsiniz ama bu şekilde düşünürseniz önemli bir detayı atlamış olursunuz. Şirket, 30 günlük ücretsiz Amazon Prime abonelik fırsatı sunuyor. Bu abonelik kapsamında oyunları da bedava alabiliyorsunuz.

Ücretsiz oyunların yanı sıra Prime Video'daki içeriklere hiçbir ücret ödemeden erişebiliyor, hızlı ve ücretsiz kargo gibi artılardan da faydalanabiliyorsunuz. Bu arada abonelik yenileme tarihinden önce üyeliğin iptal edilmesi gerektiği kesinlikle unutulmamalı. Aksi takdirde hesaptan çekim yapılacaktır.

Havendock Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan Havendock, okyanusun ortasında kendi yerleşim alanınızı kurduğunuz bir yapım. Bu yeri zamanla büyütüp insanların yaşayabileceği bir kasabaya dönüştürüyorsunuz. Kaynak topluyor, özel yapılar inşa ediyor ve buranın yerlisi olacak insanları getiriyorsunuz.

Bu yerleşimi ne kadar büyütürseniz o kadar fazla insan geliyor. Her yeni insan için daha fazla yiyecek ve su sunmanız şart. Ayrıca üretim de kritik önem taşıyor. Kimin ne yapacağını belirlemek, işleri doğru dağıtmak, sizi doğrudan başarıya götürüyor. Tabii, her şeyi hızlıca yapıp bitirmek zorunda değilsiniz. İster yavaş ilerleyin ister üretimi hızlandırın, bu tamamen size bırakılıyor.

Oyunda ilerledikçe teknoloji ile verimliliği artırabiliyorsunuz. Robotlar, enerji santralleri, denizaltılar ve hatta roketler üretmeniz bile mümkün hâle geliyor. Teknolojinin yanı sıra denizi de keşfediyorsunuz. Tekneleri kullanarak yeni adalara gidiyor, denizaltı ile su altına inip maden ve petrol arıyor, su altında çiftlikler kuruyorsunuz.

Havendock'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) Ekran Kartı: GTX 700 serisi veya eş değeri

GTX 700 serisi veya eş değeri İşlemci: Dual core 3 GHz+

Dual core 3 GHz+ RAM: 4 GB

4 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Clash: Artifacts of Chaos Nasıl Bir Oyun?

Clash: Artifacts of Chaos, soulslike oyunları arasında yer alıyor. Bilmeyenler için bu tür, Dark Souls gibi oyunlara dayanıyor. Zorlu düşmanlar içeriyor. Ayrıca karakteriniz hayatını kaybettiğinde topladığınız neredeyse her şeyi kaybediyorsunuz ama geri dönüp bunları toplayabiliyorsunuz.

Bu yapım, Zenozoik adı verilen bir dünyada geçiyor. Pseudo isimli dövüş sanatları ustasını yönetiyoruz. Karakterimiz, insanlardan uzak yaşıyor. Bir gün gizemli güçlere sahip bir yaratıkla karşılaşıyor, onu koruma kararı alıyor. Bu karar da onu büyük bir yolculuğa çıkarıyor. Büyük bir kısmının yakın dövüşle geçtiği söylenebilir. Yumruk atıyor, saldırılardan kaçıyor, rakipleri sersemletiyor ve kendinizi savunuyorsunuz.

Clash: Artifacts of Chaos'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R7 260X (2 GB)

NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R7 260X (2 GB) İşlemci: Intel i3 4130 (2.9 GHz) / AMD FX 8120 (3.1 GHz)

Intel i3 4130 (2.9 GHz) / AMD FX 8120 (3.1 GHz) RAM: 8 GB

8 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Clash: Artifacts of Chaos'ı bir iki yıl önce oynamıştım. Açıkçası ben bu oyuna tam puan verdim. Başarılı grafiklere sahip. Vuruş hissiyatı yerinde. Benzer şekilde zorluk seviyesinde de dengeyi tutturmuşlar diyebilirim. Eğer soulslike türünü seviyorsanız kesinlikle bir göz atmanızı öneririm. Öte yandan Havendock'ı da yine bir dönem ücretsiz olduğunda (Epic Games bedava vermişti) oynama fırsatı bulmuştum. Bu yapım da sakin tempolu oyunlar sevenlere hitap ediyor. Ben daha çok aksiyon ağırlıklı oyunlara yöneldiğim için çok fazla oynamadım ama bu tür ağır oyunları sevenler açısından önemli bir fırsat olduğunu söyleyebilirim.