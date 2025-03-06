Rockstar Games’in geliştirdiği Grand Theft Auto V Enhanced ile Los Santos’un suç dolu dünyasını yeni nesil grafiklerle keşfedin! Hemen indirin ve deneyimleyin!

Kemal Tavus - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Grand Theft Auto V Enhanced, GTA V’in gelişmiş grafiklere ve yeni nesil teknolojilere sahip versiyonudur. İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen GTA V, yıllar içinde güncellemelerle zenginleştirilmiş, sonunda da Enhanced Edition adı altında yenilenmiş olarak oyuncuların karşısına çıkmıştır.

Oyun Los Santos ve Blaine County’nin devasa açık dünyasında geçiyor. Üç ana karakter Michael, Trevor ve Franklin arasında geçiş yaparak sürükleyici bir hikayeye tanıklık ediyorsunuz. Ana hikaenin yanı sıra sayısız yan görev, hırsızlıklar, yarışlar ve açık dünyada keşfedilecek birçok aktivite sunuluyor.

GTA Online’da ise arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla yapabileceğiniz pek çok şey bulunuyor. Sürekli oynamak isteyeceğiniz sayısız oyun modu ile GTA Online adeta ikinci bir hayat gibi.

GTA V Enhanced’in Öne Çıkan Özellikleri

Işın izleme (ray tracing) destekli gölgelendirme ve yansımalar

AMD FSR ve NVIDIA DLSS desteği

Daha hızlı yükleme

DualSense desteği

Dolby Atmos desteği ile geliştirilmiş sesler

Grand Theft Auto Online’da 30 oyuncuya kadar destek

GTA Online’daki yeni menü tasarımı

GTA V Enhanced, hem hikaye moduyla hem de GTA Online ile sayısız saat süren bir eğlence vadediyor. Açık dünya oyunları arasında hala en popüler yapımlardan biri olmayı sürdüren GTA V, bu yeni sürümü ile çok daha iyi bir deneyim sunuyor.

GTA 5 Enhanced İndir

Efsanevi GTA V’i yenilenmiş grafikler ve geliştirilmiş oynanış mekanikleri ile deneyimleyin. Los Santos’ta çılgın soygunlara katılın, serbest dolaşın ve GTA Online ile arkadaşlarınızla eğlenceye doyun! Hemen GTA 5 Enhanced indirin!

Grand Theft Auto V Enhanced Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4770 | AMD FX-9590

: Intel Core i7-4770 | AMD FX-9590 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1630 (4GB VRAM) | AMD Radeon RX 6400 (4GB VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 1630 (4GB VRAM) | AMD Radeon RX 6400 (4GB VRAM) Depolama : 105 GB kullanılabilir alan

: 105 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX 10 uyumlu

: DirectX 10 uyumlu İlave Notlar: SSD gerekli