Xiaomi'nin 9070 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi K100 Pro Max'in işlemcisi ve batarya kapasitesi açıklığa kavuştu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Redmi K100 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre Redmi K100 Pro Max gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunları Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemciye sahip telefonlarda battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

Söz konusu işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Redmi K90 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max ve POCO F8 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da tercih edilmişti.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

3 nm işlemciler, 4 nm veya daha daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek veirmlilik, pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor.

Redmi K100 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Redmi K100 Pro Max'in 9.070 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi K90 Pro Max'te 7.560 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz. Bu şarj hızı sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesien gerek kalmayacak.

Redmi K100 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100 Pro Max'in 11 Ağustos tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K90 Pro Max, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi 15C, Redmi 15 ve Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 Pro Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K90 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi K100 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 Pro Max için 3 bin 999 yuan (28 bin 181 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K100 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü işlemciye sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 4 bin 200 yuan (29 bin 599 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 60 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Redmi K100 Pro Max'in batarya kapasitesi ve işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Ayrıca cihazın Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.