GTA 6 Hayranlarının Tüm Hayallerini Yıkan Duyuru Geldi!

Rockstar Games, Grand Theft Auto V için yeni bir ücretsiz içerik duyurdu. Kulağa çok güzel bir haber gibi geliyor muhtemelen, ancak herkesin fikri aynı yönde birleşmedi. Çünkü GTA 6'yı bekleyen hayranlar, bu duyuru karşısında iyice hayal kırıklığına uğradı.

Yeni oyunla alakadar olmak yerine eski oyuna içerik getiriyor olmaları, hayranlar nezdinde öfkeye yol açıyor. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

Aziz Patrick Günü'ne Özel GTA Online İçeriği

GTA 6'nın ilk ve tek fragmanı Aralık 2023'te yayınlandı. O zamandan bu yana Rockstar, oyuna dair tek bir yeni bilgi bile paylaşmadı. Buna rağmen GTA Online için güncellemeler peş peşe geliyor.

GTA Online'a St. Patrick's Day'e özel içerikler eklendi. Bunlar:

Blarneys Stout Tee adlı özel bir tişört

Blarneys Festive Beer Hat isimli şapka

olarak öne çıkıyor. İlaveten PS5, Xbox Series X|S ve PC için "Enhanced" versiyon güncellemeleri de yayınlandı ancak hayranların beklediği bunlar değil.

"Umurumuzda Değil, GTA 6'yı Verin!"

Rockstar'ın paylaşımı sonrası hayranların sabrı iyice taştı. Soluğu sosyal medyada aldılar. Bazı yorumlar alenen hakaretti, bazıları ise yıkıcı eleştirilerle doluydu. İşte onlardan bazıları...

Anlamıyor musunuz? GTA Online kimsenin zerre kadar umurunda değil. Sadece sonbaharı bekliyoruz ve daha fazla bilgi istiyoruz! – @immrnugsYT

Oyun bu yıl çıkacak ama halen hiçbir şey bilmiyoruz. GTA 6 hakkında bilgi vermek bu kadar zor mu? Oyunu ertelerlerse hiç şaşırmayın. – @grownvie

Gerçekten de Rockstar, GTA 6 için 2025 çıkış tarihini işaret etmişti. Ancak artık bu tarihe sadece 6-8 ay kalmışken halen yeni bir fragman veya detay paylaşılmaması, birçok kişiyi oyunun erteleneceği konusunda şüpheye düşürdü. Rockstar'ın resmi hesaplarını yöneten ekip, GTA 6 fragmanını yayınlamak gibi bir yetkiye sahip değil. Ancak tüm bu tepkiler, GTA 6'nın adının internette daha fazla yayılmasını sağlıyor. Yani aslında Rockstar'ın tanıtım yapmasına bile gerek kalmıyor. Tabii bu ne kadar doğru bir yöntem orası tartışılır. Oyuncuların sabrı nereye kadar dayanacak hep beraber göreceğiz.