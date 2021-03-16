GTA Online için Beklenen Güncelleme Hazırlanıyor

Ayın başında sizlerle paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, GTA Online yükleme süreleri t0st isimli bir kullanıcı tarafından kısaltılmıştı. Bu gelişmenin ardından, Rockstar Games bir açıklamada bulundu. Söylenene göre, GTA Online için beklenen güncelleme yakın bir zamanda yayınlanacak. Bu sayede, yükleme süreleri resmen kısalacak. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında t0st isimli bir kullanıcı Github üzerinden GTA Online ile ilgili olarak içerisinde düzeltilmiş kod bulunan bir mod yayınlamıştı. Halen deney aşamasında olan bu mod, oyunun yükleme süresini % 70 oranında kısaltıyor. Süreye vurursak, altı dakikayı aşkın yükleme süresi bir dakika elli saniyeye kadar iniyor.

Kullanıcı tarafından aktarılana göre birkaç hata çözümlemesi ve optimizasyon ile sonucu, bütün işlemin tek bir çekirdek üzerinden yüklenmesi ile oluşan darboğaz engellenmiş oluyor. Öyle ki, mod içeriğinde altmış üç bin ögeyi barındıran bir JSON dosyası ve optimize edilmiş kodlar bulunuyor. Bu sayede nesneler en başta değil, oyun esnasında yükleniyor. Yani GTA Online oynarken bir nesne bulduğunuzda, işlemci JSON dosyasını kontrol ediyor. Haliyle her bir nesneyi bulduğunuzda da bu işlem tekrarlanıyor. t0st isimli kullanıcıya göre bu kontrol 1.984.531.500 defa tekrarlanıyor.

Bu gelişmenin yaşanmasından sonra elbette gözler kısa sürede Rockstar Games cephesine dönmüştü. Bildiğiniz gibi Rockstar Games, yayıncısı olduğu oyunlar ile ilgili bazı modlara müdahalede bulunuyor ve kaldırılması yönünde talepte bulunuyordu. Bir benzerinin t0st tarafından üretilen mod için de yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Amerika menşeli yayıncı beklenenin aksi yönünde bir geri dönüşte bulundu.

GTA Online için Beklenen Güncelleme Yolda

PC Gamer sitesine konuşan Rockstar Games, “Kapsamlı bir araştırmanın ardından, t0st kullanıcısının GTA Online’ın PC versiyonu için yükleme süreleri ile ilişkili oyun kodunun iyileştirilebildiğini ortaya çıkarttığını onaylıyoruz.” yorumunda bulundu ve devam etti: “Bu araştırmaların sonucu olarak, sıradaki güncelleme ile uygulanacak bazı değişiklikler yaptık.”

Ne var ki şu an için ne sıradaki güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih verildi ne de bahsi geçen % 70 oranındaki kısalma onaylandı. Ancak t0st ile iletişim kurduklarını söyleyen Rockstar Games, sarf ettiği çabadan dolayı kendisine tekrardan teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Hatta hata bulanın ödüllendirildiği program kapsamında, t0st'a 10.000 dolar da ödeme yapılmış durumda. Mod üreticisi, bu durumdan bir hayli mutlu olmuş olsa gerek.