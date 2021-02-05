GTA 6 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Grand Theft Auto 6, GTA V satışa sunulmasının hemen ardından sabırsızlıkla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte GTA 6 çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki, ortaya atılan iddiaya göre Grand Theft Auto 6 ne zaman çıkacak? Sızdırılan bilgilere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

GTA 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Grand Theft Auto 6, Rockstar Games tarafından 2013 yılından bu zamana kadar bir sır olarak saklanan video oyunlarının başında geliyor. Grand Theft Auto V’in piyasaya sürülmesinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen açık dünya oyunu serisinin yeni oyunu hakkında henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı fakat yaşanan sızıntı, oyunun çıkış tarihini ortaya çıkardı.

Bir Reddit kullanıcısı, 4Chan'de Grand Theft Auto 6'ya ilişkin çok önemli bilgilerin paylaşıldığını, kısa süre sonra ise kaldırıldığını söyledi. Kullanıcı, 4Chan'de paylaşılan bilgileri Reddit üzerinden açıkladı. Paylaşılan bilgilere baktığımızda serinin yeni oyunu 1970'li yılların sonunda geçecek. Oyunda sadece bir oynanabilir karakter yer alacak ve kod adı Ricardo olacak. Ricardo'nun Amerika'da yetişen bir İtalyan olduğu söyleniyor. Kadın karakterin 2017 yılında düşünüldüğü fakat GTA'nın hikayesine uymadığı için vazgeçildiğini belirtildi.

Yaklaşık 60 saat oynanış süresine sahip olacağı iddia edilen video oyunu Miami'de geçecek. Haritanın Red Dead Redemption 2'deki Guarma'ya benzeyeceği söyleniyor. Haritanın RDR 2'den daha küçük olacağı fakat daha yoğun bir yapıya sahip olacağı ifade edildi. Bilgileri sızdıran kişi, GTA 6'nın serinin en iyi hikayeye sahip oyunu olacağını ve ayrıca RDR 2 kadar duygusal olmayacağını iddia etti. Oyunun görev yapısının ise oyunculara özgürlük sunacağı söylendi.

Paylaşılan bilgilere göre oyunda patlama sonucu NPC'lerin uzuvları kopabilecek. Oyunda tıpkı GTA San Andreas'ta olduğu gibi vücut geliştirilebilecek. Ayrıca insanlar kıyafetlerinize yorum yapacak. Açık dünya oyununda etkileyici hava olayları olacak. Araba kişiselleştirilmesi ise GTA V'in daha gelişmiş sürümü olacak. Ek olarak, NPC'ler kullandığınız arabaya yorum yapacak. Örneğin, eski bir araba kullanıyorsanız kötü bir yorum ile karşılaşacaksınız.

Oyunun 2022 yılının ilkbahar mevsiminde duyurulacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgiye göre Grand Theft Auto 6, 2023 yılının ekim ayında konsollara çıkışını gerçekleştirecek. Tıpkı önceki oyunda olduğu gibi bir süre sonra PC platformuna da çıkacak. İlk önce oyunun hikaye modunu içeren sürümü yayımlanacak. Daha sonra ise online modun yer aldığı sürüm piyasaya sürülecek.