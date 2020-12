GTA Online ve Red Dead Online Etkinlikleri Başladı

Rockstar Games, GTA Online ve Red Dead Online etkinlikleri düzenlemeye başladı. Önümüzdeki hafta boyunca, her iki oyunda da eğlenceli ve bol kazançlı günler sizi bekleyecek. Detaylar haberimzde.

Malumunuz yeni yıl haftasına girdik. Kutlamalar da yavaş yavaş başlıyor. Bu dönemde, oyun dünyasının önde gelen oyunlarında da döneme özel etkinlikler ile karşılaşmakta olduğumuz da artık bilinen bir gerçek. Rockstar Games de yayıncısı olduğu Grand Theft Auto Online ve Red Dead Online için de oyuncuları sevindirecek içerikleri hayata geçirdi.

Bildiğiniz gibi Amerika menşeli yayıncı, geçtiğimiz senelerde yıl başı dönemine özel olarak bilhassa Grand Theft Auto Online tarafında birçok etkinlik ve içerik ile çıkmıştı karşımıza. Mesela özel eşyalar, kıyafetler ve süslemelere ek olarak oyuncuların kafalarına Noel Baba şapkası geçirip birbirlerine kartopu atabildikleri dahil bir takım eğlenceli etkinlikler de görmüştük. Muhtemelen bu sene de farklı olmayacak.

GTA Online ve Red Dead Online Etkinlikleri Detayları

Şu anda her iki oyuna da giriş yaptığınız zaman göreceksiniz ki hem Grand Theft Auto Online hem de Red Dead Online haritaları karla kaplanmış durumda. Ancak her şey bu kadarla sınırlı değil. Rockstar Games bizlere çeşitli hediyeler de sunuyor. Grand Theft Auto Online tarafına baktığımız zaman ücretsiz Grotti Brioso 300 isimli bir araba sizi bekliyor. Elde etmesi de oldukça kolay. Tek yapmanız gereken, 22 - 30 Aralık 2020 tarihleri arasında oyuna giriş yapmak olacak. Sonrasında bu araç, ücretsiz olarak size sunulacak. Bu arabanın dışında, bir takım kozmetik odaklı eşyalar ve çeşitli ekipmanlar da bulunuyor. Yine bugünden itibaren 30 Aralık 2020 tarihine kadar oyuna giriş yapmanız durumunda size sunulacak olanlar şunlar:

The Vibrant Stitch Emissive Maskesi

The Red Bleeder Festive Süveteri

The Green Cluckin' Festive Süveteri

Ocelot Ardent, Buckingham Akula ve Karin Technical Custom için Tartan Süslemesi

Comet Safari, HVY APC ve HVY Insurgent Pick-Up Custom için Candy Cane Süslemesi

İçeriğinde havai fişek atar, yirmi havai fişek roketi bulunan bir paket, yirmi beş yapışkan bomba, yirmi beş el bombası, on mesafeye duyarlı mayın, on Molotov ve Snacks and Armor tedariki bulunan özel bir paket

Red Dead Online tarafında ise yine yüzünüzü güldürecek hediyeler sizi bekliyor olacak. Bunların başında, bu hafta oyuna giriş yaparak halihazırdaki silahlarınızın arasına katabileceğiniz Winter Evans Repeater var. Ara menüden Benefits sayfasına girerek hem ücretsiz ceket hem de bahsi geçen silahı alabileceğiniz bir kupon elde edebilirsiniz. Ayrıca seviye kısıtlaması geçici süre ile kaldırılmış olan Krampus Shotgun’ı da kapmayı unutmayın.

Bunların dışında, farklı türdeki Turkoman atları da satışa sunulmuşken, Make It Count - Bow & Arrow ve Last Stand modları da üç kat RDO$ ve deneyim puanı kazandırıyor. Bounty Hunter rolü oyuncusu iseniz, Bounty Targets ve serbest dolaşım Bounty Hunter etkinlikleri kapsamında tutuklayacağınız her bir kaçak için çifte deneyim puanı kazanabileceksiniz. Ayrıca seviyenizin yüksek olması durumunda, on üç kelle avcısı panosundan alabileceğiniz ve her biri kendi içinde üç bölümden oluşan farklı Infamous Bounty görevini yerine getirebileceksiniz.