Sevilen GTA Oyunları Yakında Netflix'ten Kaldırılıyor: Oynamak İçin Son Şans!

Dünyaca ünlü dijital içerik platformu Netflix'in oyun kütüphanesi ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Uzun bir süredir kütüphanede yer alan GTA oyunlarının yakın zamanda Netflix'ten kaldırılacağı duyuruldu. Detaylar haberde.

Netflix, Lisans Anlaşmaları Sona Eren GTA III ve Vice City Oyunlarını Kaybedecek

Geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların platformunda daha fazla vakit geçirmesi için yeni bir mobil oyun kütüphanesi geliştiren Netflix, yakında bu kütüphanenin önemli oyunlarından ikisi ile vedalaşacak. Yapılan açıklamalara göre uzun bir süre platformda yer alan GTA III ve GTA Vice City oyunları, Netflix ile sona eren lisans anlaşmaları nedeniyle yakında platformdan kaldırılacak.

Netflix, lisansı soan eren söz konusu iki oyunun 13 Aralık tarihinde mobil oyun kütüphanesinden çıkarılacağını açıkladı. Kullanıcılar, kütüphanede "yakında gidiyor" etiketine sahip olacak GTA III ve Vice City'i 13 Aralık'a kadar oynayabilecek. Öte yandan Netflix'de yer alan bir diğer GTA yapımı San Andreas, şimdilik platformun kütüphanesinde kalmaya devam edecek.

Peki siz Netflix'in GTA oyunları ile lisans yenilememe kararı hakkInda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...