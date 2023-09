Rockstar'ın Bazı Oyunları GTA+ Abonelerine Ücretsiz Oldu!

Rockstar Games tarafından sunulan bazı GTA oyunları, GTA+ abonelerine ücretsiz olarak sunuldu. Aylık belirli bir ücret karşılığında GTA+'a abone olan oyuncular, ücretsiz olarak sunulan oyunlar sayesinde eğlenceli vakit geçirebilecek.

GTA+ Abonelerine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

GTA+ abonelerine Grand Theft Auto III - The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition ve Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition isimli oyunlar ücretsiz hâle geldi.

Oyunculara oyun içi araç ve kıyafet gibi çeşitli avantajlar sunan GTA+ isimli abonelik hizmetine şu anda yalnızca Xbox Series X / S ve PlayStation 5 platformları üzerinden erişilebiliyor. Rockstar Games tarafından hazırlanan GTA+ web sayfası üzerinden ücretsiz olarak sunulan oyunlara göz atabilirsiniz.

Ücretli abonelik hizmeti aylık 5,99 dolar fiyat etiketine sahip. Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas isimli oyunların yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ise şu anda Xbox Store ve PS Store üzerinden 529 TL'ye satılıyor.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ilk olarak 2021 yılında piyasaya sürülmüştü ve yaşanan sorunlar nedeniyle olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı.

GTA Plus abonelerine sunulan ücretsiz oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.