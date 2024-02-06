GTA San Andreas RTX Remix Oynayanları Zorluyor: Peki Ama Neden?

Grand Theft Auto San Andreas RTX Remix modu, hatta RTX 4080 gibi güçlü bir GPU'nun bile 1440p çözünürlükte sabit 60 FPS'e kadar ulaşamıyor. MxBenchmark PC tarafından paylaşılan yeni bir karşılaştırma videosu, oyunun orijinal sürümü ile RTX Remix modlu sürümü arasındaki görsel farkları ve modlu yolu takip etmenin ne kadar talepkâr olduğunu gösteriyor.

Örneğin, ilk karşılaştırmada, oyunun ortalama 300 FPS civarında çalışmasından 1440p çözünürlükte ve NVIDIA DLSS Kalitesi ile ancak 60 FPS civarında çalışmasına kadar performans düşüşü yaşanıyor.

Bu mod, diğer tüm mevcut RTX Remix projeleri gibi, hala geliştirme aşamasında olduğundan, muhtemelen henüz yapılacak birçok iyileştirme olduğu açıktır, ancak modern GPU'ların hala tam olarak yansıtma yolunda hazır olmadığı anlaşılıyor.

NVIDIA RTX 4080 GPU için GTA San Andreas RTX Remix'in zorlanması pek şaşırtıcı değil, çünkü Max Payne gibi daha küçük kapsamlı bir oyunun RTX Remix modlu sürümü de GPU'yu zorlamıştı.

Grand Theft Auto San Andreas RTX Remix'in etkileyici göründüğünü inkâr etmek mümkün değil; bu da bizi en son teknoloji ile desteklenen bir doğru remake için umutlandırıyor.