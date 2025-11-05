GTA Serisi Amerika Dışına Çıkacak Mı? İşte Açıklama

Bildiğiniz gibi GTA serisi, bu zamana kadar, 1999 yılında çıkan GTA London dışında, her daim hayali ABD şehirlerinde geçmişti. Son yapılan açıklamalara bakılırsa, GTA serisi Amerika ile sınırlı kalan bir seri olacak. Eski Rockstar Games kurucusu, bunun gerekçesini örnekler ile açıklıyor.

Dan Houser: “GTA’nın Ruhu Amerikan Kültüründe Saklı”

Geçtiğimiz günlerde eski Rockstar Games kurucu ortağı Dan Houser, Lex Fridman tarafından gerçekleştirilen bir röportaja konuk oldu. 2020 yılında stüdyodan ayrılan Houser, iki buçuk saatten uzun süren bu kapsamlı sohbet sırasında Grand Theft Auto serisinden Red Dead Redemption’a kadar birçok konuya değindi.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz röportajda Houser, GTA’nın geleceği ve serinin Amerika dışına çıkmama kararına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu esnada da Grand Theft Auto oyunlarının hiçbir zaman Birleşik Devletler dışındaki bir şehirde geçmeyeceği netleşmiş oldu.

Bildiğiniz gibi Grand Theft Auto serisi, Los Angeles, Miami, New York ve North Dakota dahil Birleşik Devletler şehirlerinin hayali versiyonlarında geçmişti. Grand Theft Auto 6 da bizi yeniden Miami şehrinin hayali versiyonu Vice City'ye götürecek ve Jason ile Lucia karakterlerinin başlarından geçenleri anlatacak.

GTA Serisi Amerika Dışına Neden Çıkmayacak?

Houser, yirmi altı yıl GTA London ile ufak bir denemelerinin olduğunu ve son derece sevimli ve eğlenceli olduğunu ifade etti. Tepe kamerasından oynanana bu orijinal PlayStation oyunu sonrasında, seri her daim Birleşik Devletler şehirlerinin hayali versiyonlarında geçen hikayeler ile karşımıza çıkmıştı.

Eski Rockstar Games kurucu ortağı, fikri mülkiyetin tabiatının bütünüyle Amerikan olduğunu ve Londra şehrine veya başka bir yere uyum sağlamasının gerçekten zor olduğunu söylüyor. Dahası ise serinin, bir yabancının perspektifinden mümkün olabildiğince Amerika'yı anlattığı ve bunun aynı şekilde başka bir yerde işlemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Söz konusu söylemler gösteriyor ki Grand Theft Auto, Fallout ile Birleşik Devletler topraklarının dışına çıkmayacak bir başka marka olarak tarihe geçmiş oldu. Son Summer Game Fest sırasında Insider Gaming tarafından yapılan bir röportajda konuşan yaratıcı yönetmen Jonathan Rush ve baş üretici Bill LaCoste, Fallout evreninin başarılı olabilmesi için Birleşik Devletler topraklarında meydana gelen her şeye ihtiyacı olduğunu söylemişlerdi.

Amerikan menşeine ve gerçek yaşamda var olan türden savaş sonrası, nükleer başlıklı füzenin vurduğu tabiata kökten bağlı olduğunu da sözlerine eklemişlerdi.