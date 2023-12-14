Netflix, GTA Trilogy'yi Kütüphanesine Ekledi: Artık Mobil Cihazlarda Ücretsiz Oynanabilecek!

Netflix oyun kütüphanesine kattığı yeni yapım hamlesiyle kullanıcılarına heyecan verici bir deneyim sunuyor. 14 Aralık 2023 tarihinde mobil oyun severlerin uzun süredir beklediği Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Netflix'in oyun kütüphanesine ekleniyor.

GTA Trilogy ile Ücretsiz Oyun Keyfi!

Netflix'in bu büyük hamlesi iOS ve Android kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulan GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA III'ü içermektedir. Üstelik Netflix aboneleri bu efsanevi oyunları oynarken herhangi bir ek ücret ödemeyecekler.

Netflix kullanıcılarına oyun keyfini artırmak için bu ünlü oyun serisini kütüphanesine eklerken, aynı zamanda oyunculara önceden ön kayıt yapma fırsatı da tanıyor.

Netflix uygulaması üzerinden erişilebilecek olan bu oyunlar aynı zamanda App Store ve Play Store üzerinden de indirilebilecek. Oyuncular Netflix'in geniş oyun kataloğunda yer alan diğer 80'in üzerinde oyunla birlikte, bu efsanevi serinin tadını çıkarabilecekler.

Netflix'in oyun kütüphanesinde Grand Theft Auto Trilogy - Definitive Edition'ın yanı sıra Football Manager 2024 Mobile, Oxenfree, Spiritfarer, Valiant Hearts: Coming Home, Reigns: Three Kingdoms, The Queen's Gambit Chess ve Stranger Things 3: The Game gibi birbirinden farklı türlerde 80'den fazla oyun yer alıyor.

Bu büyük duyuru oyun tutkunlarını heyecanlandırırken, Netflix'in mobil oyun dünyasındaki etkileşimini bir adım daha ileri taşıdığı görülüyor. Oyunseverler, Netflix aboneliği kapsamında ücretsiz olarak bu efsanevi oyunları oynama şansını kaçırmamak için ön kayıtlarını şimdiden yapabilirler.