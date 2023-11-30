Sevilen GTA Üçlemesini İçeren GTA Trilogy, Netflix'te Ücretsiz Oluyor!

Oyun dünyasının en ikonik serilerinden biri olan Grand Theft Auto'nun grafiklerinin yenilendiği üç oyunluk paketi GTA Trilogy yakında Netflix’e geliyor.

Grand Theft Auto Trilogy - Definitive Edition, 14 Aralık’ta App Store, Google Play ve Netflix mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak Netflix aboneleri için sunulacak.

GTA Trilogy, Netflix Kütüphanesine Ekleniyor!

Mobil cihazlarda en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan The Grand Theft Auto Trilogy - The Definitive Edition paketi üç popüler GTA oyununu kapsıyor:

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition : Her şey Liberty City’de başlar ve Liberty City’de biter. Suç dünyasının karanlık yollarında macera kovalayacağın bir ‘açık dünya’ deneyimine hazır mısın?

: Her şey Liberty City’de başlar ve Liberty City’de biter. Suç dünyasının karanlık yollarında macera kovalayacağın bir ‘açık dünya’ deneyimine hazır mısın? Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition : Bu kez 1980’lere gidiyoruz... Neon ışıkları gözümüzü alıyor, kabarık saçlar ve pastel renkli takım elbiseler suç dünyasının çirkin yüzüyle buluşuyor. Tommy Versetti’nin zirveye giden yoldaki ihanet ve intikam dolu hikayesi bir kez daha başlıyor.

: Bu kez 1980’lere gidiyoruz... Neon ışıkları gözümüzü alıyor, kabarık saçlar ve pastel renkli takım elbiseler suç dünyasının çirkin yüzüyle buluşuyor. Tommy Versetti’nin zirveye giden yoldaki ihanet ve intikam dolu hikayesi bir kez daha başlıyor. Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: 90’ların başı... Carl ‘CJ’ Johnson, ailesini kurtarmak ve kanunsuz sokaklarda hakimiyet kurmak için San Andeas eyaletinin uçsuz bucaksız yollarında macera üstüne macera yaşıyor.

Eğer siz de GTA Trilogy'i Netflix'e eklenmesiyle ilk oynayanlardan biri olmak istiyorsanız yukarıdaki linklerden ön kayıt yaptırmanız mümkün.