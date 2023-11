Netflix Oyun Kütüphanesini Önemli Yapımlarla Genişletiyor: Hades, Death's Door ve Dahası!

Netflix artık abonelerinin iOS ve Android'de (ve bazı durumlarda TV ve masaüstü bilgisayarlarda) hiçbir ekstra ücret ödemeden oynayabilecekleri 80'den fazla oyuna sahip.

Geeked Week etkinliğinin bir parçası olarak ise şirket, bazı bağımsız klasikler de dâhil olmak üzere hizmetine gelecek yeni oyunlarını açıkladı.

2020'nin en iyi oyunlarından biri olan Hades, yakında iOS'taki Netflix abonelerine sunulacak ancak şimdilik Android tarafıyla ilgili bilgi yok.

Hades

Özellikle çıkış yaptığı yıl yılın oyunu ödüllerinin en büyük favorilerinden olan Hades, The Last of Us Part II karşısında ne yazık ki ödülü kazanamamıştı.

Braid

Klasik zaman manipülasyonu platform oyunu Braid ise Netflix kullanıcıları için iOS ve Android'e gelecek bir diğer oyun olacak.

Death's Door

Death's Door da 2021'in öne çıkan bağımsız oyunlarından biriydi ve sevilen macera oyunu yakında Netflix aboneleri için mobile özel olacak.

Katana Zero

Yine bağımsız oyunlar arasında önemli bir popülariteye sahip olan Katana Zero da Netflix Games'e geliyor.

Netflix mobil ve PC oyun kütüphanesini geliştirme konusunda attığı adımlarla bu sektörde de adından söz ettirmeyi amaçlıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.