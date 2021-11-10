GTA Trilogy Oynanış Videoları Sızdırıldı!
GTA Trilogy oynanış videoları gün yüzüne çıktı. Sızdırılan dört adet oynanış videosu, popüler GTA oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin görüntülerini içeriyor.
Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen GTA Trilogy oynanış videoları ortaya çıktı. Sızdırılan videolar GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.
GTA Trilogy Oynanış Videoları Neler Sunuyor?
GTA Trilogy: The Definitive Edition'da yer alan GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin oynanış videoları sızdırıldı. Sızdırılan videolar, bir dönemin popüler Grand Theft Auto oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin görüntülerini içeriyor.
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Grand Theft Auto 3 ve Grand Theft Auto Vice City isimli yapımların videoları YouTube üzerinden paylaşıldı. GTA San Andreas oyununun oynanış videosu ise Reddit üzerinden yayımlandı. Paylaşılan videoları aşağıda yer alan oynatıcılar üzerinden izleyebilirsiniz.
GTA Trilogy Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri
- GTA Trilogy PC fiyatı: 529 TL
- GTA Trilogy PS4 ve PS5 fiyatı: 529 TL
- GTA Trilogy Xbox Series X / S ve Xbox One fiyatı: 529 TL
GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı GTA Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.
GTA Trilogy Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan
GTA Trilogy Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan
GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı GTA Trilogy: The Definitive Edition hakkında ne düşünüyorsunuz? Yenilenmiş sürümler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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