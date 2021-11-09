PlayStation 5 Kırıldı mı? Bilgisayar Korsanlarından Açıklama!
PlayStation 5 kırıldı mı? Bu soru, bazı oyuncular tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyordu. Bilgisayar korsanları, konuya dair bir açıklama yaptı.
PlayStation 5 kırıldı mı? Bilgisayar korsanlığı grubu Fail0verflow, birçok oyuncu tarafından merak edilen soru ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, PS5 isimli yeni nesil oyun konsolunun kök anahtarlarına sahip olduklarını duyurdu.
PlayStation 5 Kırıldı mı Sorusuna İlişkin Açıklama Geldi
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 13 Kasım 2020 tarihinde yeni nesil oyun konsolu PS5'i piyasaya sürmüştü fakat dünyanın her yerinden çok sayıda oyuncu oyun konsoluna erişememişti. Tedarik sürecinde büyük sıkıntılar nedeniyle oyuncular hayal kırıklığına uğramıştı.
PS3 ve PS4 Oyunları Bilgisayarda Oynamak İçin 3 Yöntem
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Yeni nesil oyun konsolunun piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen tedarikte yaşanmaya devam eden sorunlar dolayısıyla dünya genelinde hala birçok oyuncu PS5'e erişmekte sıkıntı yaşıyor. Yaşanan bir gelişmeye göre Sony, yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabilir.
Bilgisayar korsanlığı grubu Fail0verflow, Twitter hesabı üzerinden Sony şirketinin yeni nesil oyun konsolu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, PlayStation 5'in kök anahtarlarına sahip olduklarını söyledi. Kök anahtarları, firmware'deki (donanım yazılımı) bazı bölümlerin şifresini çözmek için kullanılıyor.
Fail0verflow, PlayStation 5'in kök anahtarlarına nasıl ulaştığına yönelik herhangi bir detay paylaşmadı. Bilgisayar korsanlığı grubu, açıklamanın yanı sıra bir görsel de paylaştı. Paylaşılan görsele aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz.
Fail0verflow'un PS5 konsolunu kırma konusunda ciddi bir ilerleme kaydetmesi, Sony için büyük bir endişe kaynağı olabilir. Fail0verflow, daha önce PlayStation 3 ve PlayStation 4 isimli oyun konsollarını hacklemişti.
Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0— fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021
En Çok Satan Oyun Konsolu PlayStation 5 Oldu
Analist firması NPD Group'da görevli Paspas Piscatella, geçtiğimiz haftalarda yaptğı açıklamada, Sony firması tarafından satışa sunulan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Amerika birleşik Devletleri tarihinde dolar bazında en fazla satan konsol olduğunu açıkladı.
Piscatella tarafından paylaşılan bilgilere göre PlayStation 5, dolar bazında 2021 yılının eylül ayında Nintendo Switch'i geçerek en fazla satan konsol oldu. Böylelikle Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, Switch'in 33 aylık liderliğini sona erdirdi. Birim satışları konusunda Switch'in hala lider olduğunu belirtelim.
Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan konsol 2018 yılında PlayStation 4'tü fakat Nintendo Switch, büyük bir başarı elde ederek liderliği PS4'ün elinden almıştı ve bunu uzun yıllar boyunca devam ettirmişti.
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