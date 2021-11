PlayStation 5 Kırıldı mı? Bilgisayar Korsanlarından Açıklama!

PlayStation 5 kırıldı mı? Bilgisayar korsanlığı grubu Fail0verflow, birçok oyuncu tarafından merak edilen soru ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, PS5 isimli yeni nesil oyun konsolunun kök anahtarlarına sahip olduklarını duyurdu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 13 Kasım 2020 tarihinde yeni nesil oyun konsolu PS5'i piyasaya sürmüştü fakat dünyanın her yerinden çok sayıda oyuncu oyun konsoluna erişememişti. Tedarik sürecinde büyük sıkıntılar nedeniyle oyuncular hayal kırıklığına uğramıştı.

Yeni nesil oyun konsolunun piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen tedarikte yaşanmaya devam eden sorunlar dolayısıyla dünya genelinde hala birçok oyuncu PS5'e erişmekte sıkıntı yaşıyor. Yaşanan bir gelişmeye göre Sony, yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabilir.

Bilgisayar korsanlığı grubu Fail0verflow, Twitter hesabı üzerinden Sony şirketinin yeni nesil oyun konsolu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, PlayStation 5'in kök anahtarlarına sahip olduklarını söyledi. Kök anahtarları, firmware'deki (donanım yazılımı) bazı bölümlerin şifresini çözmek için kullanılıyor.

Fail0verflow, PlayStation 5'in kök anahtarlarına nasıl ulaştığına yönelik herhangi bir detay paylaşmadı. Bilgisayar korsanlığı grubu, açıklamanın yanı sıra bir görsel de paylaştı. Paylaşılan görsele aşağıda yer alan tweet üzerinden göz atabilirsiniz.

Fail0verflow'un PS5 konsolunu kırma konusunda ciddi bir ilerleme kaydetmesi, Sony için büyük bir endişe kaynağı olabilir. Fail0verflow, daha önce PlayStation 3 ve PlayStation 4 isimli oyun konsollarını hacklemişti.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0