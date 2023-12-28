Hayranlar GTA 5'in İçinde GTA 6 Fragmanını Yeniden Oluşturdu!

Rockstar Games, son günlerde GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırılması konusuyla gündeme geldi. Rockstar Games GTA 6 fragmanını GTA 5 içinde tekrar düzenleyerek hayranlar bir çalışma gerçekleştirdi.

Ayrıca, GTA 6'nın kod adı gibi bilgiler de gün yüzüne çıktı. Ancak hacker'lar, bu durumu sadece bir olayla sınırlamıyor gibi görünüyorlar.

Bu sefer, sızdırdıkları kodları kullanan ekip, dikkat çekici bir hareketle GTA 6'nın fragmanını GTA 5 içinde tekrar oluşturdu. Paylaşılan görüntü, GTA 6 ile GTA 5 arasındaki kalite farkını net bir şekilde ortaya koyması bakımından önemliydi.

Lafı fazla uzatmadan, bu tekrar oluşturulan fragmana bir göz atalım.

İşte Hayran Yapımı GTA 6 Fragmanı: