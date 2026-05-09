Çevresini Görebilen Kulaklık Geliyor! 90 Saat Pil Ömrü ve Dahası

Guangfan Technology, All-Sense AI Earphone isimli yeni bir kulaklık duyurdu. Bu cihazı mevcut kulaklıklardan ayıran çok önemli bir farkı bulunuyor. Yapay zeka desteğine sahip olan model, sadece müzik dinleme ya da sesli görüşme imkânı sağlamakla sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra çevre farkındalığına da sahip. Etrafta neler olup bittiğini görmesini sağlayan kameralarla donatıldı.

Guangfan All-Sense AI Earphone'un Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Kulaklık başına 9 saat sesli görüşme ve 15 saat müzik dinleme süresi. Şarj kutusu ile birlikte toplam kullanım süresi 90 saat.

Kulaklık başına 11 gram

Kulağı tam olarak kapatmayan açık kulak tasarımı

Mevcut

Mevcut

Guangfan All-Sense AI Earphone Çevresini Nasıl Görüyor?

Guangfan markasının yeni kulaklığı Guangfan All-Sense AI Earphone, her iki tarafta da bir kamera ile birlikte geliyor. Bu kameralar fotoğraf çekmek için değil, çevrede ne olduğunu görmek için kullanılacak. Örneğin yabancı dil konuşulan bir ülkede markete girildiğinde ürün isimlerine bakılırken bunları sizin için çevirebilecek ya da restorana gidildiğinde menüyü değerlendirip size tavsiyede bulunabilecek. Bu arada Apple'ın da şu an kameralı AirPods üzerinde çalıştığını belirtelim. Çalışma biçimi bakımından Guangfan'ın yeni kulaklığı ile aynı olması bekleniyor.

Guangfan All-Sense AI Earphone'un Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri 9 saate kadar sesli görüşme, 15 saate kadar müzik dinleme imkânı sağlayacak. Şarj kutusu ile beraber toplam süre 90 saate ulaşacak. Ortalama bir insanın gün içinde en fazla 6-7 saat kesintisiz olarak şarkı dinleyebileceğini göz önünde bulunduracak olursak pil ömrünün oldukça yeterli olacağını söylemek mümkün.

Guangfan All-Sense AI Earphone'un Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Cihaz bir yapay zeka destekli asistanla beraber gelecek. Kullanıcılar, bu kulaklık ile birlikte gelen yapay zekaya farklı karakterler atayabilecek. Bu sadece ses tonunu değil, olaylara verdiği tepkileri ve hitap şeklinin de değişmesini sağlayacak. Örneğin onu motivasyon için bir asistan olarak kullanmayı tercih eden bir kişi, sabahları yürüyüş yapması için yapay zeka tarafından motive edilebilecek.

Guangfan All-Sense AI Earphone Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Guangfan Technology, Guangfan All-Sense AI Earphone'un 15 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Elbette ki bu şimdilik Çin için geçerli. Yine de piyasaya sürülmesiyle birlikte cihazın henüz bilinmeyen bütün özellikleri de netlik kazancak. Ayrıca şu anlık bir soru işareti olan fiyat gibi detaylar da açıklığa kavuşacak.

Guangfan All-Sense AI Earphone Türkiye'de Satılacak mı?

Guangfan şu anda Çin odaklı faaliyet yürüten bir marka. Bu da yeni kulaklığın en azından yakın bir zamanda Türkiye'ye gelmeyeceği anlamına geliyor. Yine de markanın küresel çapta faaliyet yürütme planları olduğunu belirtmek gerekiyor. Yakın zamanda global pazara açılması beklenen Guangfan eğer hedeflerine ulaşırsa ileride daha da büyümek için bu tür ürünleri Türkiye' de dahil olmak üzere birçok ülkeye getirmeye başlayabilir.

Editörün Yorumu

Guangfan Technology'nin yeni kulaklığı Guangfan All-Sense AI Earphone'un giyilebilir cihaz pazarında önemli bir hareketliliğe neden olacağı kanaatindeyim. Cihazla birlikte gelecek olan kameralar sayesinde bu kulaklıklar çevrede ne olup bittiğini direkt görebilecek ve kullanıcıya bir asistan gibi davranacak. Öte yandan cihazın 11 gram ağırlığa sahip olması da sahip olduğu özellikler göz önüne alındığında oldukça ilgi çekici görünüyor. Tüm bunları dikkate aldığımızda bu ürünle küresel pazarda yankı uyandırması kaçınılmaz görünüyor.