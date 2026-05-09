Lenovo'nun Yeni Telefonu Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Lenovo'nun yeni telefonu Legion Y70'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Legion Y70 Geekbench'te görüldü. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Lenovo Legion Y70 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Lenovo Legion Y70, XT2611 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 2 bin 615 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 681 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 2 bin 615 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Çoklu çekirdek testinde 6 bin 681 puan alınması, cihazın günlük işlerin yanı sıra oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işleri de rahatlıkla yerine getirebileceği anlamına geliyor.

Lenovo Legion Y70'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Lenovo Legion Y70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Lenovo'nun yeni telefonunda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Gen 5 daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. 2022 yılında Legion Y70 ile aynı isme sahip bir model satışa sunulmuştu. Bu modelde Snapdragon 8+ Gen 1 mevcut. Bu işlemcinin söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha düşük güç tüketiyor hem de daha yüksek hız sunuyor.

Lenovo Legion Y70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Legion Y70'in ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Önceki modelde 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 1500 nit civarında bir parlaklık yer alabilir.

Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada OLED ekranda siyahların tam anlamıyla siyah olduğunu belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion Y70, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan önceki model, 2022 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Lenovo Legion Y70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Bu arada telefonun uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece powerbank taşımaya bile gerek kalmayacak.

Lenovo Legion Y70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2022'de tanıtılan Legion Y70 için 434 dolar (19 bin 680 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Legion Y70'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni cihaz, 460 dolar (20 bin 859 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile saıtlabilir.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Lenovo Legion Y70'in oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.