Hisense'den 5K Obsidyen Mini LED Ekranlı Oyuncu Monitörü Geliyor! 330 Hz Yenileme Hızına Sahip

Hisense, geçtiğimiz aylarda düzenlenen AWE etkinliğinde tanıttığı GX Ultra oyuncu monitörünü satışa sundu. 5K çözünürlüğe sahip Obsidyen Mini LED ekrana sahip olan bu model özellikle çift modlu yapısı sayesinde sunduğu yüksek yenileme hızıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Peki, GX Ultra'nın diğer dikkat çekici özellikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

Hisense GX Ultra Oyuncu Monitörü Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Teknolojisi : Obsidyen Mini LED

: Obsidyen Mini LED Ekran Çözünürlüğü : 5K / 2K

: 5K / 2K Ekran Yenileme Hızı : 2K'da 330 Hz, 5K'da 180 Hz

: 2K'da 330 Hz, 5K'da 180 Hz Parlaklık : 2000 nit

: 2000 nit Renk Gamı : DCI-P3 %98

: DCI-P3 %98 Bağlantılar: 1 x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C

Hisense GX Ultra'nın en dikkat çekici donanımlarından biri, 27 inçlik "Obsidyen Ekran" olarak adlandırılan Mini LED paneli. 2.304 yerel karartma bölgesine sahip olan panel, ekrandaki renklerin doğruluğunu kullanıcılara gerçeğe en yakın doğrulukta yansıtıyor. Ayrıca sıfır optik mesafe tasarımıyla ekrandaki LED'ler LCD katmanına çok yakın bir şekilde konumlandırılmıştır.

Bu sıfır optik mesafe tasarımı, aydınlık objelerin etrafında oluşan ışık sızmalarını neredeyse ortadan kaldırıyor. Böylece kontrast oranı ciddi şekilde artırılarak kullanıcılara son derece gerçekçi ve görsel açıdan tatmin edici bir görüntü vaat ediliyor.

Hisense GX Ultra, renk doğruluğu ve parlaklık konusunda da oldukça iddialı. Monitör XDR modunda açıkken maksimum 2000 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Bu değer sayesinde kullanıcılar içeriklerdeki her detayı en ince ayrıntısına kadar görebiliyor. Böylece en aydınlık ortamlarda bile görüş kaybı yaşamıyorsunuz.

Cihaz, DCI-P3 renk gamının da yüzde 98 gibi büyük bir oranını kapsıyor. Peki, monitörler ve televizyonlarda sürekli olarak bahsettiğimiz DCI-P3 nedir? Ne işe yarar? Basitçe bunu şöyle açıklayalım; çocukken kullandığımız 12'li bir boya kalemi setini düşünün, işte DCI-P3 onun 36 renk içeren versiyonudur. Yani daha fazla renk gerçeğe en yakın renklerdeki görüntülerin kullanıcıya sunulması demektir. Yüzdelik kısım ise bizlere DCI-P3'deki renk gamının ne kadarını kapsadığı gösterir. Ayrıca ekran, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu önlemek amacıyla ekran titremezini azaltan 16 bit DC karartma teknolojisine sahip.

Gelelim cihazın en önemli özelliği olan çift modlu sistemine. Monitör standart kullanımda kullanıcılara 180 Hz ekran yenileme hızında tam 5K çözünürlük sunuyor. Bu mod, özellikle en iyi grafikli oyunları oynamayı seven ya da grafik tasarımı işleriyle uğraşan kullanıcılar için oldukça yeterlidir.

Ancak FPS oyunlar oynamayı seven bir oyuncuysanız Hisense GX Ultra sizleri de unutmamış. Valorant, CS2, PUBG gibi akıcılığın ve hızın önemli bir oyun oynacağınız zaman ekran çözünürlüğünü 2K'ya düşürüp ekran yenileme hızını 330 Hz'e yükseltebiliyorsunuz. Böylece ihtiyaç anında akıcılıktan ödün vermiyorsunuz. Monitördeki bu yüksek yenileme hızına ise 1 ms gibi tepki süresi eşlik ediyor. Böylece reflekslerin milisaniyeler gibi düşük sürelerde dahi çok önemli olduğu rekabetçi oyunlarda anında verdiğiniz tepkiler anında iletiliyor. Ayrıca cihazda ekran yırtılmalarının önüne geçmek için AMD FreeSync Premium Pro desteği de bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak monitörde, ekran yansımalarını azaltmak için özel bir kaplama kullanılmış. Bu kaplama sayesinde, doğrudan güneş ışığı alan veya çok aydınlık odalarda ekran parlamalarının önüne geçerek kullanıcılara rahat bir kullanım sunuyor.

Hisense GX Ultra Oyuncu Monitörünün Bağlantı Seçenekleri Neler?

Hisense GX Ultra, bağlantı seçenekleri konusunda da günümüz standartlarını fazlasıyla karşılıyor. Cihazda, bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet USB-C portu bulunuyor. Ayrıca monitör iki adet dahili hoparlöre sahip.

Hisense GX Ultra Oyuncu Monitörü Türkiye'de Satılacak mı?

GX Ultra, şu an için yalnızca Çin pazarında satışa sunuldu. Ürünün küresel pazara ve Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda ise şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkemizde ise Hisense'nin daha çok beyaz eşya, TV ve klima gibi ürünleri satılıyor. Bu sebeple en azından yakında zamanda olmasa da ilerleyen dönemlerde cihazın Türkiye'de de satışa çıkabileceğini tahmin ediyoruz.

Hisense GX Ultra Oyuncu Monitörünün Fiyatı Ne Kadar?

GX Ultra, Çin'de 7000 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 46 bin 700 TL'ye denk geliyor. Ürünün ne zaman ülkemizde satışa sunulacağı belli olmadığından dolayı ve siz okuyucularımızı yanıltmamak adına monitörün Türkiye fiyatı hakkında bir tahmin yapmamayı tercih ediyoruz.

Editörün Yorumu

Çok sık oyun oynayan ve oyuncu monitörü kullanan biri olarak, Hisense GX Ultra'nın teknik özelliklerini gayet yeterli buldum. Özellikle monitörün 5K çözünürlüğe sahip olması, benim gibi hikayeli oyunlar oynamayı seven kullanıcıları oldukça memnun edecektir. Öte yandan çift modlu yapısı sayesinde çözünürlüğü 2K gibi gayet makul bir seviyeye düşürüp ekran yenileme hızının 330 Hz'e çıkması ise monitörün rekabetçi oyunlar oynamayı sevindiren bir diğer güzel özelliği. Cihazın fiyatının ise rakibi LG UltraGear evo GM9'a göre makul olduğunu düşünüyorum. Ancak ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkarsa, güncel döviz kurları ve ek vergiler sebebiyle fiyatının oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Eğer Hisense GX Ultra'yı ülkemizde satışa sunmaya karar verirse umarım makul bir fiyat etiketi belirler.