Üç Yeni Escape from Tarkov Oyunu Geliyor! Detaylar Belli Oldu

Battlestate Games, Escape from Tarkov evrenini genişletme amacı doğrultusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Geliştirici tarafından paylaşılan bilgilere göre ana oyunla büyük ölçüde bağlı üç oyun üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri hakkında çok kapsamlı bilgi mevcut, diğer ikisi hakkında da önemli ipuçları verildi.

Yeni Escape from Tarkov Oyunları Neler Sunacak?

Yeni Escape from Tarkov oyunları arasında ismi belli olup yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen tek oyun, Escape from Tarkov: Guncyclopedia. Bu yapım, ana oyundaki kapsamlı silah geliştirme sistemine odaklanacak. Oynaması ücretsiz olarak sunulması planlanan oyunda tüm eklenti ve parçalar kullanılarak ortaya gelişmiş silahlar çıkarılabilecek. Dahası, bu silahları farklı atış poligonlarında test etmek de mümkün olacak.

Büyük bir olasılıkla piyasaya sürülür sürülmez geçerli olmayacak ancak geliştiricinin planları arasında Guncyclopedia'da tasarlanan silahları ana oyuna aktarmanın mümkün olması bekleniyor. Uzun vadeli planlar arasında ayrıca VR (Sanal Gerçeklik) sürümünün de çıkarılması bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda oyuncular da çok daha gerçekçi bir hissiyat elde edecek.

Diğer oyunların henüz bir ismi yok ancak bunların hakkında önemli ipuçları bulunuyor. İkinci yapım, yine Escape from Tarkov evreninde geçecek fakat ana oyundan bağımsız olacak. Hikâyeli oyunlar arasına katılacak olan yapım, bölümler hâlinde yayınlanacak. Geliştiricinin bu oyunu geliştirmekteki amacı ise oyuncuların Tarkov dünyasını daha detaylı keşfetmesine yardımcı olmak.

Battlestate Games ayrıca bir mobil oyun da geliştiriyor fakat bu oyun direkt Escape from Tarkov'un mobil sürümü olmayacak. Mobil platform için sıfırdan bir oyun geliştirilecek. Elbette ki yine Tarkov evrenine bağlı olacaktır ancak ana oyunu birebir yansıtmasını beklememek gerekiyor.

Escape from Tarkov Konsollara Gelecek mi?

Escape from Tarkov evreninde geçen yeni oyunlar, pek çok hayran için heyecan verici bir gelişme fakat oyun konsollarına gelip gelmeyeceği ile ilgili şimdiye kadar çok da net bir açıklamada bulunulmadı. Bu da oyuncuların kafasında büyük bir soru işareti oluşmasına neden oldu. Son bilgilere göre geliştirici şu an oyunu tek başına konsollara getirmek yerine bu konuda uzman isimlerle çalışmayı planlıyor.

Henüz kesinleşmiş bir isim yok fakat büyük PC oyunlarını konsollara taşımakta uzman hâle gelen şirketlerle görüşmelere başlanmış durumda. Oyunu konsollara getirme sürecini anlaşma sağlanan şirket üstlenecek. Geliştiricinin kendisi ise ana oyuna odaklanmaya devam edecek. Yani PC tarafında yeni içerikler ve çeşitli optimizasyonlarla oyuncuların ilgisi yüksek tutulmaya yoğunlaşılacak.

Editörün Yorumu

Yeni Escape from Tarkov oyunlarının ana oyunla yakından ilgilenen kişiler için epey heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Özellikle Guncyclopedia'da yapılan silahlar ana oyuna aktarılabilir ve VR desteği olursa oyuncular oldukça keyifli bir deneyim elde edebilir. Diğer yandan yeni hikâyeli oyunun bölümle hâlinde yayınlanacak olmasının da geliştiriciye oyuncuların tepkisine göre hareket etme imkânı sağlayacağı kanaatindeyim.

Mobil oyuna gelecek olursak, bu pazar geliştirici açısından epey kazançlı olabilir fakat ekibin önünde bu kadar çok projenin olması, iş yükünün düzgün şekilde dağıtılamamasına ve ana oyunun boşlanmasına sebep olabilir. O yüzden Battlestate Games'in bu konuda doğrudan bir adım atmadan önce mevcut yapısını iyi değerlendirmesi gerekiyor.