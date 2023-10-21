Dünya'ya Milyarlarca Yılda Ulaşan Güçlü Bir 'Radyo Patlaması' Tespit Edildi!

Evrenin derinliklerinden gelen güçlü bir radyo patlaması keşfedildi. Bu radyo patlaması şimdiye kadar görülen en uzak radyo patlaması ve o kadar uzaklardan geliyor ki Dünya'ya ulaşmak için sekiz milyar yıl yol kat ettiği düşünülüyor.

Patlama aynı zamanda şaşırtıcı derecede güçlü ve türünün şimdiye kadar görülmüş en enerjik örneklerinden biri. Patlama tam bir saniyeden daha kısa bir sürede, Güneş'ten 30 yıldan daha uzun bir sürede çıkan enerjinin neredeyse eş değerini salmayı başardı.

Radyo Patlamalarının Kaynağı Ne?

Hızlı radyo patlamaları, uzaydaki bilinmeyen ancak aşırı faaliyetlerden kaynaklanan yoğun, kısa enerji patlamalarıdır. Bilim insanları hâlâ nasıl oluştuklarından emin değiller ancak açıklamalar dünya dışı teknolojiden nötron yıldızlarına kadar her ihtimali içeriyor.

Bilim insanları, yeni keşfedilen patlamanın birleşen küçük bir galaksi grubundan geldiğini ve bunun da nereden geldiklerine dair mevcut teorileri desteklemeye yardımcı olduğunu söylüyor ancak patlamanın yoğunluğunu açıklamak daha zor, bu da gerçekte nasıl yayıldıklarıyla ilgili durumu açıklamayı zor hâle getiriyor.

Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden Ryan Shannon, "Bu büyük enerji patlamalarına neyin neden olduğunu hâlâ bilmesek de yaşanan olay, hızlı radyo patlamalarının evrende yaygın olaylar olduğunu ve bunları galaksiler arasındaki maddeyi tespit etmek ve evrenin yapısını daha iyi anlamak için kullanabileceğimizi doğruluyor." dedi.

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