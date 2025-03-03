Şubat Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayına dair enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre %39,05 oranında, ENAG verilerine göre ise %79,51 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Şubat Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,27 yıllık bazda ise yüzde 39,05 şeklinde hesaplandı. Ocak ayında enflasyon aylı kbazda 4,53, yıllık bazda ise 42,12 olarak açıklanmıştı.

Şubat ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3 civarında, yıllık bazda ise yüzde 40'ın altına ineceği öngörülüyordu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2025



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı



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ENAG'a Göre Şubat Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %3,37 artarken, yıllık bazda enflasyon %79,51 olarak açıklandı.

ENAG verilerine göre en yüksek enflasyon artışı şubat ayında yüzde 6,77 oran ile Haberleşme kategorisinde gerçekleşti. Bu kategoriyi "Gıda ve Alkolsüz İçecekler" ve "Çeşitli Mal ve Hizmetler" takip etti.