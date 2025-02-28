Şubat 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı!

Şubat ayının bitmesine yalnızca saatler kala açlık ve yoksulluk sınırının yeni yılda ne kadar olduğu büyük bir merak içerisinde bekleniyordu. Türk-İş tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Şubat 2025 tarihinin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu.

Şubat 2025'te Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kaç Oldu?

Türk-İş tarafından paylaşılan bilgilere göre 2025 yılının şubat ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik çekirdek ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için harcaması gereken aylık gıda harcaması 23 bin 324 TL seviyesine yükseldi. Açlık sınırı 2025 yılının ocak ayında 22 bin 131 TL seviyesindeydi.

Şubat 2025'te yoksulluk sınırının 75 bin 973 TL olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı geçtiğimiz ay 72 bin 88 TL'ydi. Yoksulluk sınırında da önemli bir artışın yaşandığını görüyoruz. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 5,39, 12 aylık yüzde 43,47, yıllık ortalama yüzde 57,73 olarak hesaplandı.

Şubat ayında bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 30 bin 206 TL'ye yükseldi. 15-19 yaş grubu çocuk gıda harcamasının 6 bin 883 TL, 4-6 yaş grubu çocuk gıda harcamasının ise 3 bin 730 TL olduğu belirtildi.