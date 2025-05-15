Güncelleme Desteği Bitecek Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

Güncelleme desteği sona erecek Xiaomi telefonlar belli oldu. Paylaşılan liste, toplamda yedi adet telefondan oluşuyor. Bunlar arasında satışa sunulduğu dönem çok sevilen modeller de yer alıyor.

Listedeki telefonlar haziran ayından itibaren artık güncelleme almayacak. Kullanıcılar destek sona erse de telefonları kullanmaya devam edebilecek. Yalnızca cihazlar güncellemeden mahrum kalacak. Güncellemelerin yeni özelliklerin yanı sıra güvenlik açıklarını ve yazılımsal hataları düzelttiğinden ötürü önemli olduğunu belirtelim.

Güncelleme desteği bitecek POCO telefonlar arasında POCO X4 GT, POCO C40 ve POCO F4 bulunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan C40 modeli satışa sunulduğu dönem uygun fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.

Güncelleme desteği bitecek Redmi telefonlar Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+, Redmi K50i ve Redmi K40S yer alıyor. Redmi Note 11T serisi, sunduğu özellikler nedeniyle piyasaya sürüldüğü yıl büyük çok popüler hâle gelmişti.

Güncelleme Desteği Kesilecek Xiaomi Telefonlar (Haziran 2025)