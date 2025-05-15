Galaxy S25 FE'nin Kamerası Sızdırıldı! Bu Değişiklik Beklenmiyordu

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy S24 FE modelinin geçtiğimiz yıl satışa sunulmasının ardından Galaxy S25 FE'ye dair çeşitli sızıntılar yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda işlemcisi ortaya çıkan telefonun bu kez ön kamerası sızdırıldı.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy S25 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olacak Galaxy S25 FE modelinin 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte geleceği iddia edildi. Galaxy S24 FE modelinde 10 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Galaxy S25 FE'nin ana kamerasının 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı öne sürüldü. Telefonun arka tarafında toplamda üç farklı kameranın yer alması bekleniyor. Kameraya dair bilgiler bunlarla sınırlı.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek telefon gücünü Exynos 2400e işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci Galaxy S24 FE modelinde de tercih edilmişti.

Galaxy S25 FE'nin önceki "FE" modeli gibi 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Bu ekranda muhtemelen Dynamic AMOLED 2X teknolojisi bulunacaktır. Telefonun 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği tahmin ediliyor.