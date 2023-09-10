İnsanların Günde Kaç Defa Telefonlarına Baktıkları Araştırıldı: Sonuç Çok Vahim!

Yapılan bir araştırmaya göre insanların gün içinde telefonlarını kaç defa kontrol ettikleri tespit edildi. Küresel çapta yapılan araştırmada 5 bin kişi üzerinden değerlendirme yapıldı ve 18-47 yaş arasını kapsayan kişiler ele alındı.

Dünyada 6.925 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Bu araştırma, insanların akıllı telefonlarına ne kadar bağımlı olduğunu kanıtlayabilecek veriler sundu.

Her 100 Kişiden 89’u Günde 144 kez Telefonunu Kontrol Ediyor!

Araştırma sonucunda oldukça çarpıcı verilere ulaşıldı. Buna göre her 100 kişiden 89'u günde tam tamına 144 kez telefonunu eline alıyor. Her 10 kişiden biri ise beş saatten fazla telefona bakıyor.

Bu kişilerin dörtte biri günün en az üç saatini ekrana bakmakla geçiriyor. Kullanıcıların ekranı kaydırarak 4.8 kilometrelik içerik tükettiği de hesaplandı. Bu ilginç sonuçtan daha garip olan bir başka hesaplama daha var.

O da insanların telefonlarına genellikle nerede baktıklarıyla ilgili oldu. Bu araştırmaya göre insanların yüzde 69’u telefonlarını tuvalette kullanıyor. Kullanıcıların yüzde 60'ı ise aynı evde olduğu kişilerle farklı odalardan mesajlaşmayı tercih ediyor.

Ayrıca insanların yüzde 75'inin uyandıktan ilk üç dakika sonra telefonlarına baktıkları öğrenildi. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 47’si şarjı yüzde 20’nin altına düştüğünde kaygılanmaya başlıyor.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) hazırladığı “2023 Mobil İletişim Sektör Raporu”na göre, Türkiye'de 1.68 milyon akıllı telefon kullancısı bulunuyor.

Türkiye çapında yapılan araştırmalar da dünyadakinden pek farklı değil. MOBİSAD'ın sunduğu verilere göre Türklerin internette geçirdiği günlük süre 7 saat 24 dakika. 14.21 milyon kişi ise internet kullanmıyor.

Peki sizce günümüz insanları akıllı telefonlara bağlı mı yaşıyor? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.